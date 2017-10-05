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اخبار المحافظات

ارتفاع مخيف في اسعار المواد الغذائية في مدينة عدن

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 05 أكتوبر 2017 04:53 مساءً

 

اطلق مواطنون بعدن نداء استغاثة عاجل عقب الارتفاع الهائل في اسعار المواد الغذائية خلال الأيام القليلة الماضية .

وشهدت اسعار المواد الغذائية ارتفاعا بلغ أكثر من 30% من قيمتها السابقة .

 

وقال عدد من أصحاب البقالات والسوبرماركات التجارية بعدن في احاديث متفرقة" ان مالكي الوكالات التجارية رفعوا الاسعار بشكل جنوني خلال الأيام القليلة الماضية وبما يفوق الـ 30 % من القيمة السابقة .

 

وشمل الارتفاع كافة المواد التموينية دون استثناء .ويقول التجار ومالكي الوكالات التجارية ان سبب الارتفاع هو الانهيار الحاصل في سعر صرف الريال اليمني .

 

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