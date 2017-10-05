تعيين الشيخ أحمد محمد زويدي كلشات مدير لشئون القبائل في محافظة المهرة

صدر قرار في محافظة المهرة بتعيين الشيخ احمد محمد زويدي بن غفيلة كلشات مديرا لشئون القبائل في محافظة المهرة خلفا لوالده المرحوم محمد زويد كلشات الذي تولى الموقع لسنوات طويلة وكان محل ثقة وتقدير من قبل أبناء المهرة

سيرة ذاتية :

احمد محمد زويدي بن غفيلة كلشات.

من مواليد 1970م

مديرية الغيضه محافظة المهرة

المؤهل الدراسي . درس الابتدائي في مدرسة الشعب بمديرية الغيضة ثم التحق بالثانوية في نفس المديرية وحصل على ثانوية عامة كان ملازما لوالده الشيخ محمد زويدي في حياته وشارك في حل كثير من القضايا في محافظة المهرة

كما انه كان نائب مدير شئون قبائل المهرة المرحوم الشيخ محمد سالم زويدي كلشات .

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