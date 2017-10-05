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الخميس 05 أكتوبر 2017 03:14 مساءً

ابتزاز حق المواطن

عامر علي سلام
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لم يكن يتوقع أبدا أبدا أن يأتيه، ذات مساء مظلم والكهرباء طافي، من يقول له: “تعتقد با يهدوا البيت كله وبا يعيدوا لكم بناءه.. عليه العوض.. شوف أنت والسكان حق العمارة كلها.. كم تشتو ثمن البيت، والأرضية، في مشتري..!!”.

 

اكمل صديقي السجارة التي كانت والعة في فمه.. وهو يحرق صدره ومسامات رئته في الظلمة.. ونفث الدخان طويلا، والتفت إلى بيتهم القديم.. وظل يدخن سجارته بامتعاض شديد لم يشعر به أبداً في حياته.. حتى وصل إلى عقب سجارته وهو يشعر بحر إصبعة، ورماها على الأرض.. ودعس عليها بقوة لكي تنطفئ.. مثل الذي يطفئ شيئا في داخله لا يريد أن ينطفئ..!!. وترك مكانه ليذهب إلى مسكنه المستأجر.. ويحاول أن ينام!.

 

ظاهرة شراء البيوت التي تضررت في الحرب واستغلال أصحابها بعدن من قبل جهات مسئولة وسماسرة دولة تعبانة.. هي سرطان جديد يأكل في جسد عدن بالحرام!.

 

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