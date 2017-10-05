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الملك سلمان بن عبدالعزيز يصل إلى موسكو في زيارة هامة

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شبوه برس - متابعات - موسكو -
الخميس 05 أكتوبر 2017 01:26 مساءً

 

وصلَ العاهلُ السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى العاصمةِ الروسية موسكو، في أولِ زيارةٍ يقومُ بها ملكٌ سعودي وذلكَ تلبيةَ لدعوةٍ من الرئيس فلاديمير بوتين.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الوفد الرسمي المرافق للملك يضم وزراء التجارة والخارجية والطاقة والبيئة والثقافة، وعددا كبيرا من المسؤولين.

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الزيارة، بأنها تمثل انعطافة حقيقية في علاقات البلدين، مشيرا إلى أن الحوار المتواصل بين الجانبين بدأ في تحقيق جملة من الثمار العملية الملموسة.

وشدد على أهمية استمرار التنسيق فيما يخص الأزمات الإقليمية واتفاق خفض إنتاج النفط. ومن المتوقع أن تركز زيارة الملك سلمان لموسكو على التعاون الاقتصادي وأزمات المنطقة.

 

وتكتسب الزيارة التاريخية للملك سلمان أهمية كبرى، ليس فقط لكونها الزيارة الأولى، التي يقوم بها ملك سعودي إلى الكرملين منذ تأسيس المملكة، ولكن لأهمية التوافق بين البلدين الكبيرين في الكثير من القضايا التي تشغل الساحة العالمية حاليا.

*- وكالات

 

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