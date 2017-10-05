بحاح قص الشريط .. انتظروا ما بعد التغريدات ..

يبدو أن تغريدات #بحاح الفاضحة لتلاعب الشرعية تأتي بعد أن وصل العالم مع قوى #الشرعية_الفاسدة إلى باب مسدود وأدرك التحالف العربي أن تلك القوى تعمل على إطالة الحرب ، وما نراه من استنفار لإعلام الشرعية والمستفيدين من الفساد فيها لم يأت من فراغ .

قوى المؤتمر في الشرعية لا تريد الإنتصار على الطرف الآخر الذي يمثله زعيمهم عفاش ، وقوى الإصلاح لا تريد الإنتصار لمحور دول التحالف لتنفيذ أجندات الإخوان المسلمين والشلة المحيطة بهادي لا تريد الإنتصار لأن الحرب تدر عليهم المليارات .

تصريح ولد الشيخ قبل الأخير والذي أعتبر فيه الشرعية مثلها مثل الانقلابيين لا يهمهم مصلحة الشعب والوطن كانت تمهيدا لإظهار فضائح الشرعية لكي يقتنع الجميع بأن الشرعية والانقلابيين وجهان لعملة واحدة وهدفهما نشر الفوضى في المنطقة .

الأمر واضح وتغريدات بحاح هي افتتاح وقص شريط للإطاحة بالفاسدين و المجلس الإنتقالي الجنوبي كان تمهيد لما نرى وهو الخليفة البديل في الجنوب وسيبحث العالم الآن عن خليفة في الشمال ليس له علاقة بالفساد ولم يكن شريك في تدمير اليمن .

#وضاح_بن_عطية

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