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اخبار المحافظات

رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع تناقش تصورا بآلية تنفيذ المطالب والحقوق

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شبوه برس - خاص - المكلا - صلاح بوعابس
الخميس 05 أكتوبر 2017 12:16 صباحاً

 

عقدت رئاسة الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع اليوم (الأربعاء) بمدينة المكلا اجتماعًا لها برئاسة رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ "عمرو علي بن حبريش العليي".

وناقشت رئاسة الهيئة عددًا من القضايا المتعلقة بالجوانب الادارية والتنظيمية ومقترحات الأمانة العامة فيما يخص استكمال لجان الدوائر التخصصية من ذوي الكفاءة بما يسهم في تنفيذ الخطط والبرامج كافة  ويحقق رؤى ومخرجات مؤتمر حضرموت الجامع.

وأشاد المجتمعون بالجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة في استكمال اللوائح المنظمة وأعداد المقترحات  لخطط انشطة وبرامج الدوائر العامة ولجانها الفرعية وأكدوا على تدارس هذه المقترحات واغنائها بالملاحظات والعمل على اقرارها بصورتها النهائية في اجتماع استثنائي لرئاسة الهيئة أواخر الشهر الحالي.

وجددت رئاسة الهيئة اعتماد الأستاذ "علي عبدالله الكثيري" ناطقا رسميا للمؤتمر،  واختيار " أوسان محمد باحسين" رئيسة للدائرة الاقتصادية.

وشدد الاجتماع على اهمية التشارك والتلاحم المجتمعي المسؤول الذي يؤدي إلى الالتزام برؤى ومخرجات مؤتمر حضرموت الجامع وعدم الخروج عنها أو الانتقاص منها بوصفها جاءت ملبية لتطلعات وطموحات أبناء حضرموت جميعًا ومتوافق عليها من مختلف مكوناتهم القبلية والمدنية .

 

واستعرضت رئاسة الهيئة العليا تصور بوضع آلية تنفيذية لتحقيق مطالب وحقوق حضرموت على ضوء ما تم تناوله في الاجتماع الاستثنائي للهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع المنعقد بالمكلا في 20 سبتمبر 2017م , وما ينبغي أتخاذه من اجراءات وخطوات حثيثة ومدروسة لمتابعة ذلك مع الجهات المختصة كلًا في مجاله بما يسهم في تنفيذ هذه المطالب والحقوق, مؤكدة على تعزيز أوجه جوانب الشراكة والتفاهم الدائم مع السلطة المحلية ومؤازرة جهودها لتمكين حضرموت من حقوقها كافة والنهوض بأوضاعها وتحقيق تطلعات ابنائها أمنيًا ومعيشيًا.

 

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