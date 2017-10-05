رئيس الجمهورية جنوبي وناقة البسوس جنوبية ويا ساعية جري سنبوق

بدأ الغضب في صنعاء بملعوب استخباري اعتمد اسطوانة ((ارحل)) وتحدثوا عن ساحة التغيير ليبدأ الملعوب بسحب البساط من تحت أقدام الجنوبيين بواسطة سيناريو مجلس التعاون الخليجي او قل (( حرب بالوكالة)) وشهدت المنطقة خلال الأعوام 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017 عروضا كوميديه تراجيديه وكانت عدن اكبر دافعه للضريبة على مستوى الشمال والجنوب ويتضح ذلك من خلال قوائم عديدة من شهداء وجرحى ومعاقين..

سيناريو الملعوب الاستخباري افرد دورا لجماعات القاعدة و داعش في الفوضى الخلاقة (حصد خلال الفترة الماضية والحالية عددا كبيرا جدا من الأرواح من خلال عمليات قتل نفذها وينفذها مرتزقة جنوبيون يتقاضون (أي القاتل ) عشرة آلاف ريال سعودي ، إي أن الدفع بالريال السعودي والحملات الإعلامية والسياسية لصالح والحوثي على السعودية ناهيكم عن عشرات العمليات لمجازر جماعية ضحاياها مدنيون وعسكريون وأمنيون وتفوح من العمليات وبقوة رائحة الموساد الإسرائيلي واحرس الثوري المجوسي..

رئيس الجمهورية لم يتغير منذ فبراير 2012 في حين تغير رؤساء حكومات ومجالس وزراء وظهر على الساحة أبطال تحرير أمثال جعفر محمد سعد وعيد ورس الزبيدي ورأينا حملات إعلامية حملت نفس 13 يناير 1986 ورأينا الحوثي المهزوم في الحروب الستة التي بدأت عام 2004 حتى عام 2010 ودارت رحاها لعدد من الأشهر من كل عام بين الحوثيين من جهة والحرس الجمهوري حين والفرقة مدرع حين آخر وفجأة يظهر الحوثي صاحب نفس غير محدود ، حيث انكفأ في البداية في صعده وفجأة وفي العام 2014م ينفض على صنعاء ثم يتمدد في العام الذي يليه إلى الحديدة على ساحل البحر الأحمر وعدن على ساحل البحر العري ..

بن عمر والحرث في بحر الضحك على الدقون:

يصل جمال بن عمر ، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى صنعاء يوم السبت 8 مارس 2014 لاستكمال خطوات المرحلة الانتقالية والذي صرح عند وصوله بأنه يقوم بزيارته أل 28 لصنعاء وذلك لوضع مخرجات الحوار بين الرئيس هادي وجميع الأطراف السياسية وصدر قرار أممي لتشكيل لجنة دولية لتحديد معرقلي العملية السياسية وإنزال عقوبات بهم وذلك – والحديث لابن عمر – إنفاذا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وبعد خمسة أشهر من القنبلة الصوتية لابن عمر تسقط أمانه العاصمة بأيدي الحوثيين مع وجود (44) كوادر حرس جمهوري و(22) لواء فرقة أولى مدرع و(15) لواء يتبع وزير الدفاع إلى جانب الأمن القومي والأمن المركزي والقوات الخاصة والشرطة العسكرية والمدنية ويا نار كوني بردا وسلاما على الحوثي..

قتلوا جعفر محمد سعد وجاءوا بعيد روس الزبيدي الذي شكل مجلس حكماء عدن واستبدله بالمجلس الانتقالي المؤقت ومن قرار بتعيين محافظ آخر ونشط عيد روس من خلال المجلس الانتقالي الذي حوى كل الأطياف الجنوبية والرئيس هادي أعلن ذات مره بان المجلس الانتقالي في حكم المنتهي وان تعز لاهي حية ولاهي ميتة وحسب الرئيس هادي أن مكونات سياسيه وعسكرية تعيق تحرير تعز ،أما صنعاء فان الجيش كما أوضح الرئيس هادي قادر على جعلها أثرا بعد حين لكنه اصدر أوامره بعدم الإقدام على أي خطوه..

صالح يهدد بحرب طاحنه لا تبقي ولا تذر وهدد بأنه لن يرحم هادي ومعاونيه والجنوبيون عبر أقلام معينه تطالب بإنهاء المجلس الانتقالي وتطالب عيد روس بالعودة إلى عدن في حين طالب آخرون عيد روس بالعودة لتفعيل المجلس..

هناك من يهاجم الرئيس هادي وهناك من يهاجم عيد روس وشلال والتراشق شبه يومي والأجواء ملبده بالغيوم والقرار خارجي وما هو المرسوم عند القوى التي أعدت مخطط حدود الدم لان العربي حاكما ومحكوما لا يملك قوة القرار وإنما قوة الاستئثار بالثروة والكسب غير المشروع لأفراد الأسرة والقبيلة ويا رب من له قبيلة لا تحرمه من قبيلته..

رئيس الجمهورية جنوبي .. رئيس الوزراء جنوبي .. المجلس الانتقالي جنوبي وعيدروس جنوبي ويبدو أن المجلس الانتقالي سيعقر كما عقرت ناقة البسوس ودارت حرب مدتها (30) عاما بين بكر وتغلب على خلفية الناقة المعقورة وهناك من يؤججون من هذا الطرف أو ذاك الطرف والكل مدفوع الأجر والهدف يناير الجديدة..

تحكم العقل مطلوب من الجميع وان المسؤولية تاريخيه وهم أمام التاريخ في مفترق طريق وأمامهم عدن التي تحملت كثيرا ونزفت كثيرا منذ 6 نوفمبر 1967م وحتى اليوم وعلى الجميع أن يدركوا أنهم سيجدون أنفسهم أما داخل أسوار التاريخ أو خارجها.

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