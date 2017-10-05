الحراك الجنوبي بحضرموت ولحج وابين وشبوة والضالع يعلن الزحف الى عدن للمشاركة بفعالية اكتوبر

أعلن الحراك الجنوبي السلمي، في مختلف محافظات الجنوب استعداداته والزحف الى العاصمة عدن للمشاركة في فعالية 14 اكتوبر بذكراها الـ54 .

واصدر الحراك الجنوبي في محافظات الجنوب بيانات تدعو جماهير الشعب الجنوبي الى المشاركة في هذا الفعالية التي تمثل يوماً وطنياً وعرسا جنوبياً ثورياً، اعتاد الجنوبيين على اقامتها كل عام.

ففي حضرموت اعلن مجلس الحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب عن تحضيرات مكثفة يجريها للاستعداد والتهيئة للمشاركة في مليونيه اكتوبر في ذكراها الرابعة والخمسين .

وقال المناضل محمد عبدالله بامثقال نائب رئيس مجلس الحراك الثوري بحضرموت في تصريح صحفي ان المجلس بدأ استعداداته العملية منذ يوم امس الثلاثاء من لحشد وتحفيز الجماهير للمشاركة في مليونيه اكتوبر بالعاصمة عدن، مضيفا ان ابناء حضرموت سيشاركون ولأول مرة بوفد شعبي كبير وفرق فنية شعبية متنوعة ابتهاجا بيوم انطلاق ثورة 14 اكتوبر المجيدة.

واكد، ان الموكب الجنوبي القادم من حضرموت سيصل الى ساحة الحرية بالعاصمة عدن مغرب يوم 13 اكتوبر للمشاركة في الاعمال الفنية الساهرة التي ستشهدها الساحة ايذانا ببدء الاحتفالات كما ستتم المشاركة عصر اليوم التالي في المهرجان الخطابي الهام والعروض الشبابية والعسكرية الرمزية للمقاومة الجنوبية البطلة مؤكدا ان ثورة الجنوب مستمرة حتى نيل الاستقلال الثاني.

وفي سياق متصل اعلن الحراك الجنوبي في كل من لحج وابين والضالع وشبوة استعداداته المكثفة لتنظيم عملية زحف المواكب الجنوبية المشاركة في مليونية أكتوبر.

وفي جانب اخر، اعلنت السلطة المحلية بمحافظة لحج، عن اقامتها فعالية خاصة بذكرى أكتوبر المجيدة، والتي انطلقت من جبال ردفان الشماء، وحققت استقلال الجنوب الاول يوم 30 نوفمبر 1967م.

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