إستياء شعبي في محافظة شبوه ضد تصرفات المحافظ بن راشد تجاه مدير الضرائب .

في سابقه خطيره تجاه التصرفات الغير قانونيه تجاه مدير الضرائب الاستاذ رائد بن ضباب مدير ضرائب والذي أصر على توريد الايرادات الى البنك المركزي عتق وفق القانون او تسليمها للمحافظ بتوجيه وأوامر من بن راشد ولكن تعنت المحافظ بن راشد الى توريدها الى حسابه الخاص بدون اي توجيه وقد أثار هذا التصرف من المحافظ الى محاولات للازاحة بن ضباب بسبب هذا العمل والذي يعتبر خطوه في الطريق الصحيح علمآ بان هذه الخطوه لاقات استحسان وتواجب من المجتمع الشبواني بشكل خاص والجنوب عامه والذي تركت طابعا لدى ابناء شبوه بان هناك من يحرص على المال العام والحفاظ عليه من العابثين الذي سعوا طوال العقدين الماضيه الى سلب ونهب المال العام بضؤ اخضر من السلطات العليا بقيادة عفاش والذي مارس كل الاساليب الغير القانونيه والفساد المتفشي في كافة المرافق بدون أستثناء

في هذا السياق لقد تابع الجميع سؤا في شبوه والمحافظات الاخرى هذا العمل النبيل من الاخ بن ضباب والذي لم تشهده اي محافظه في مواجهه حقيقيه بين تلك العناصر الشاذه على مجتمع واتباعها هذه الثقافه الدخيله والتي تستوجب من الجميع الوقوف بحزم كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام ودعم المدير بن ضباب بشكل الصحيح ونموذجآ يستحق الاشاده من رئاسة الجمهوريه ورئاسة الوزراء على هذا العمل الذي ترك طابعا جيد امام الجميع

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