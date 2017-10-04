قيادة المنطقة العسكرية الثانية توضح سبب الانفجارات غرب مدينة المكلا

افاد مصدر خاص من قيادة المنطقة العسكرية عن سبب سماع دوي انفجارات غرب مدينة المكلا عصر اليوم الاربعاء .

وأكد المصدر لـ"جولدن نيوز" أن الانفجارات ناتجة عن اتلاف كمية من الالغام في منطقة جبلية نائية غرب مدينة المكلا , مما تسبب ذلك في سماع دوي انفجارات من قبل المواطنين الساكنين غرب المدينة .

وأشار المصدر ذاته أنه لا داعي للقلق من قبل المواطنين بالمدينة واقلاق السكينة العامة عبر برامج التواصل الاجتماعي وتداول معلومات خاطئة عن اشتباكات بين قوات النخبة ومسلحين وأن هذه الاخبار لا أساس لها من الصحة .

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