قيادة المنطقة العسكرية الثانية توضح سبب الانفجارات غرب مدينة المكلا

تحدث وزير الدولة للمستعمرات البريطانية السيد أوليفر ليتيلون في جلسة البرلمان يوم 25 فبراير 1953م مجيبا على سؤال أحد النواب بشأن وضعية لجنة أبين الزراعية وإنتاج القطن فيها خلال السنوات 1949م - 1952م فقال : Mr. Lyttelon : ..................... Production during the last four years totalled 17,877 bales of 400 lb. each and all have been