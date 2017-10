لجنة أبين الزراعية في وثائق البرلمان البريطاني عام 1953م

تحدث وزير الدولة للمستعمرات البريطانية السيد أوليفر ليتيلون في جلسة البرلمان يوم 25 فبراير 1953م مجيبا على سؤال أحد النواب بشأن وضعية لجنة أبين الزراعية وإنتاج القطن فيها خلال السنوات 1949م - 1952م فقال :

Mr. Lyttelon :

Production during the last four years totalled 17,877 bales of 400 lb. each and all have been sold, the total proceeds being £1,719,618. In addition, seed was sold to the value of £86,500 in 1951 and £54,870 in 1952. The Board has sufficient capital to meet its present requirements.

السيد. ليتيلون :

الإنتاج خلال السنوات الأربع الماضية بلغ 17،877 بالة عبوة 400 رطل لكل منها ( حوالي سبعة مليون ومئة وخمسين ألف رطل) ، وقد تم بيعها ، وبلغ مجموع العائدات 1،719،618 جنية إسترليني ، وبالإضافة إلى ذلك، تم بيع البذور بقيمة 86،500 جنية استرليني في عام 1951م و 54،870 جنية استرليني في عام 1952م. ولدى لجنة أبين رأس مال كاف لتلبية متطلباتها الحالية.

معلومة : كانت هذه الإحصائية في السنوات الأولى لبدء زراعة القطن في دلتا أبين وقبل أن تتوسع عملية استصلاح الأراضي فيها حيث أصبحت مساحة الأراضي الزراعية في الدلتا بعد انتهاء عملية الاستصلاح حوالي خمسين ألف فدان ، ووصل إنتاج القطن في لجنة أبين أواخر الستينات الى 30 مليون رطل في موسم واحد .

لقد كانت دلتا أبين قبل الإستقلال توصف بأنها أغنى مناطق الجنوب العربي بفضل إنتاجها الزراعي بدرجة رئيسية وثروتها الحيوانية والسمكية ونظام الري الصارم والفريد .

ثم صار ما صار وأصبحنا موطنا لتسوّل السلل الغذائية من المحسنين .

محمد ناصر العولقي

