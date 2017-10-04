بوجود 12 نقطة عسكرية لقوات النخبة : أصبح الطريق الدولي العبر عتق آمنا (صور)

تنتشر 12 نقطة لقوات النخبة الشبوانية في خط العبر الممتد من عتق شبوة الى مفرق العبر، حضرموت والسعودية ومأرب تقوم بتأمين الخط الدولي وحركة السير.. وأدى ذلك لتأمين تام لخط العبر وتقوم نقاط التفتيش على طول الخط ابتداء من قرية الشبيكة إلى منطقة حراد باتجاه العبر. وتعرض سابقا في هذا الخط عدد من المواطنين للنهب والتقطع والقتل واغلبهم من خارج شبوة وخاصة من عدن وأبين ولحج وتعز كانوا ضحية سهلة للعصابات واستغلال ان الطريق غير آمن ..

وقال العقيد ركن محمد فرج قائد لواء النخبة الشبوانية حراد نعمل على تأمين حركة السير عبر الاجراءات السليمة والدقيقة واحالة المخالفين والمطلوبين الى الادارة العامة للنخبة في بلحاف ويتم بعدها اتخاذ القرارت المناسبة لكل مخالف والبعض منهم يتم السليمة الى ادارة الأمن. واضاف ان لواء حراد يمتد على خط طول يبلغ 109 كم متر وفيه سبع نقاط هي قرن الضبية، مفرق العقله، مفرق رويك، نقطة حراد المقابلة لبوابة المعسكر

نقطة خشم رميد بعدها على خط حضرموت، نقطة عساكر نقطة قرن البناء، تقوم بالتفتيش الدقيق و مسؤولة على تأمين الخط وتسهيل عملية المرور..

وأشار ان قوات النخبة الشبوانية في النقاط الأمنية من ابناء المنطقة ويفهمون واجبهم ومهامهم وهم شباب متعلم تم تدريبهم سنة كاملة..

مضيفا ان قوات النخبة تمكنت من ضبط قاطرة تحمل قذائف دبابة وضبط افارقة اثيوبيين وصومال وعرفنا منهم انهم يريدون التوجه الى مأرب والبعض السعودية، وايضا تم ضبط سيارة مسروقه ومبلغ عليها وضبط عمليات تقطع وسرقه وكل المخالفات والتجاوزات التي كانت تشكل كابوس للكثير من المسافرين والمارين بهذا الخط الدولي تم وضع حد لها .

وذكر القائد محمد فرج ان من انجازات النخبة الشبوانية انها تعمل بشكل مستمر في محو الصورة النمطية التي يحاول ضعفاء النفوس فيها التشويه والاساءة لشبوة أرض وانسان ونحن نعلم ان تلك الجرائم التي ترتكب في بعض الاحيان بحق المسافرين هي مقصوده وتاتي من خارج المحافظة، كما ان هناك احداث تتعلق ببعض ابناء المحافظة قد تكون اسبابها العوز والحاجة لكنها ليست لاترتقي لاعمال العصابات والجرائم النكراء كالتي تحصل وتتحمل شبوة مسؤولياتها وايضا هناك من يتم استخدامهم في بعض الاحيان لتلك المهام وفي كل الاحوال جميع تلك الاعمال والظواهر مرفوضة وتم منعها ويتم ملاحقة وتتبع كل من لهم علاقة او متورطين باعمال اجرامية او فوضى للسكينة العامة..

وأكد ان التواصل والدعم والاشراف المباشر من التحالف العربي وخاصة دولة الامارات العربية المتحدة له الفضل في ما تحقق بعد الله ووجه لهم الشكر والتقدير فهم سند وعونا لنا وساهموا ومازالوا بشكل غير محدود في تأهيل وتدريب النخبة الشبوانية وامدادهم بالسلاح والمعدات لتثبيت الأمن والاستقرار في محافظة شبوة ومعنا خطوة بخطوة نحو تحقيق مافيه خير لشبوة وهذا ليس بغريب فهم ابناء زايد الخير..

وقال قائد نقطة عياذ لواء العلم المساعد أمين القاحلي ان ترحيب واستقبال واعجاب ابناء شبوة بنخبتهم وبعودة الأمن والأمان الى ربوع شبوة التي عانت منذ سنوات من انفلات امني كان عامل اساسي للنجاح ويظل داعم وسند لا غنى لنا عنه لانجاح تثبيت الامن والاستقرار..

واكد اننا اليوم نستطيع القول ان زمن البلطجة و التقطع انتهى وان جنود النخبة يؤدون واجبهم في الحفاظ على كل شبر من محافظتهم..

مضيفا ان النخبة الشبوانية حققت انجاز أمني في وقت قصير منذ دخولهم. وان هناك تطلعات وسعي جاد للمزيد من انجاز كافة المطالب التي تنتظهرها المحافظة.. وثمن دور الامارات العربية على دعمها ومساندتها لهم..

النخبة والمجتمع نافذة الكترونية لتواصل مفتوح واشاده شعبية

سعت قوات النخبة الشبوانية على الإهتمام بآراء المواطنين والإطلاع على ملاحظاتهم وأستفساراتهم وتحسين إنطباعهم.وقامت مؤخراً دائرة التوجية المعنوي بقوات النخبة الشبوانية - معسكر العلم على تأسيس نافذة الكترونية تساعد على إيصال صوت المواطن للنخبة، واخذ ما يطرحه بعين الأعتبار والعمل على تحسينه وتطويره، وكذلك لتسهيل عملية توعية المواطنين على التعاون مع قوات النخبة لتحقيق اهدافها التي يطمح إليها كل مواطن شبواني غيور . وتُعد هذه الخطوة "هادفة و إيجابية" في إطار تعزيز ثقة المجتمع المحلي ودورة الأساسي في دعم قوات النخبة وتسهيل مهامها وواجباتها في مكافحة الجريمة، وكذا لكسر الحاجز الذي ظل لعقود من الزمن عائق في عدم إيصال صوت المواطن للأجهزة الأمنية والعسكرية، وأخذت بعين الاعتبار قوات النخبة الشبوانية جميع الاخطاء التي مارستها الاجهزة الامنية المتاعقبة منذ عقود على حماية المحافظة، وحرصت على عدم ممارستها، وبادرت في استخدام الوسائل الحديثة للتواصل مع المجتمع.

اراء مسافرين ومواطنين

وعبر عدد من المواطنين في خط العبر

تأيدهم للنخبة الشبوانية العاملين على تامين الخط الدولي العبر عتق

كما انهم انهوا ظاهرة قطاع الطرق وعملوا على تامين الطريق وحركة السير في هذا الخط

مضيفين ان النخبة من ابناء شبوة

لهذا تمكنوا من تامين الشركات النفطية وخاصة بالحاف كمرحلة اولى وايضا العقلة التي اصبحت النخبة بالقرب منها ونامل ان تكون في حمايتهم من اجل اعاده الشركات للعمل.

وعلق آخر بالقول اليوم وأنت تمشي في الليل او النهار في شبوة تشعر بالأمن والأمان بعد أن تم تأمين الطرق في محافظة شبوة من قبل اولادنا العيون الساهرة النخبة الشبوانية وهذه الشهادة ليس مني وانماء من المواطنين الذين يتحدثون عنها وعملهم على أرض الواقع.

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