يا يافع الشموخ ويا ضالع الصمود هل تسمعني !! كثيرا ما كتبنا عن " يافع" وأشدنا بمواقف رجالها في كل المراحل وأهمها مواقفهم التاريخية في الفترة الاخيرة التي وصل فيها الظلم والقتل والتشريد الى كل مناطق ومحافظات الجنوب عامة كانت مواقف يافع واهلها مواقف وطنية وأكدنا مرارا ان أهل يافع هم من يتصدر المشهد الايجابي تجاه

بوجود 12 نقطة عسكرية لقوات النخبة : أصبح الطريق الدولي العبر عتق آمنا (صور) تنتشر 12 نقطة لقوات النخبة الشبوانية في خط العبر الممتد من عتق شبوة الى مفرق العبر، حضرموت والسعودية ومأرب تقوم بتأمين الخط الدولي وحركة السير.. وأدى ذلك لتأمين تام لخط العبر وتقوم نقاط التفتيش على طول الخط ابتداء من قرية الشبيكة إلى منطقة حراد باتجاه العبر. وتعرض سابقا

حراك محافظة شبوه يشارك بحضور كبير في إحتفالات أكتوبر بعدن بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن الإجتماع الموسع لمكونات الحراك السلمي الجنوبي ومقاومته الجنوبية/شبوة لوضع الترتيبات لفعالية الذكرى الرابعة والخمسون لثورة 14 أكتوبر والمشاركة بالمليونية في العاصمة عدن عقدت مكونات الحراك الجنوبي م/ شبوة والمقاومة الجنوبية إجتماعا

إحباط تهريب أجهزة اتصالات إلى مأرب أحبطت قوات الأمن في محافظة مأرب، عملية تهريب فاشلة لأجهزة اتصالات حاول المهربون إخفائها وتمريرها أمس من حواجز التفتيش الأمنية والعسكرية. وأكد مصدر أمني في مأرب لـ"موقع وزارة الداخلية"، أن رجال الأمن المتمركزين في حاجز تفتيش نجد المجمعة على الطريق الرابط بين محافظتي