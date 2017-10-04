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اخبار المحافظات

حراك محافظة شبوه يشارك بحضور كبير في إحتفالات أكتوبر بعدن

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شبوه برس - خاص - عتق
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 02:12 مساءً

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن الإجتماع الموسع لمكونات الحراك السلمي الجنوبي ومقاومته الجنوبية/شبوة لوضع الترتيبات لفعالية الذكرى الرابعة والخمسون لثورة 14 أكتوبر والمشاركة بالمليونية في العاصمة عدن

عقدت مكونات الحراك الجنوبي م/ شبوة والمقاومة الجنوبية إجتماعا للوقوف أمام الترتيبات العملية ميدانيا لإحتفالات شعبنا الجنوبي بالمناسبة العظيمة الذكرى ال (٥٤)لثورة 14 أكتوبر وبحث الحاضرون كافة القضايا والترتيبات لإحياء هذه الفعالية بمايليق بها وبما ينسجم مع نضال شعبنا الجنوبي من أجل تحقيق الإستقلال الثاني للجنوب وقيام الدولة الجنوبية على كامل تراب الجنوب وبعد مناقشات  مستفيظة لكافة القضايا خلصت إلى القرارات التالية: -

 

١-تشكيل اللجان وهي:-

 

-اللجنة الرئيسية

1-أحمد عوض الحني (رئيسا)

٢-الشيخ علي محمد ثابت(نائبا)

3-حسين عوض بامدوخ .

٤-حسين عبدالله حميدة.

5-علي محسن السليماني.

6-خيران صالح النسي .

7-مبارك صالح الدويل.

8-عبدالله محمود سالم.

 

اللجنة المالية:-

١-أنيس الصبيحي(رئيسا)

٢-عوض مبارك القفان

3-عوض صالح باداس.

4-صالح سعيد الدياني

5-ناصر صالح مقلم.

6-محمد مهدي شداد.

 

اللجنة الإعلامية: -

١-علي حديج باسويد(رئيسا)

2-ماجد علي ثابت.

3-محسن الصبان .

4-مهدي سالمين الخليفي.

5-محمد عبدالرحمن باجمال.

6-علوي سالم العبد.

7-سالم البعو.

 

اللجنة الأمنية:-

١-عبدربه محسن شتران(رئيسا)

2-أحمد عمربامعبد.

3-أحمد يسلم لغلق.

4-عوض أحمد الربيزي.

5-سالم علي باحاج.

 

اللجنة التنظيمية:-

١-صالح علي بلال(رئيسا).

٢-د/عبدالرحمن الشيبة.

3-عمر ناصر الجفري.

4-سعيد بافتاح.

5-أحمد المنصب باجمال.

 

اللجنة النسائية:-

١-(أم أحمد)شفاء باحسن.

2-نوال بازياد.

 

 

2-تم إقرار فعالية في المحافظة ومسيرة إحتفالية ومهرجان بتاريخ ١٢/١٠/٢٠١٧يوم الخميس على أن تقوم اللجان بالحشد الجماهيري والدعوة العامة لكافة أبناء المحافظة للحضور.

 

3-أقر الإجتماع حملة لطباعة وتوزيع الإعلام في كافة النقاط والمرافق وجولات المدينة والنخبة الشبوانية.

 

كماندعوكافة مدراء مؤسسات المحافظة لرفع أعلام الجنوب فوق المؤسسات احتفاء بهذه المناسبةالعظيمة.

كما نوجة الدعوة لإخواننا الشعراء والفنانين والمبدعين ونحثهم للمساهمة الفعالة والتواصل مع اللجان لترتيب إسهاماتهم.

 

صادر عن  الإجتماع الموسع لمكونات الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية  م/شبوة

3/أكتوبر/2017.

 

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