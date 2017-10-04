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اخبار المحافظات

إحباط تهريب أجهزة اتصالات إلى مأرب

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شبوه برس - متابعات - مارب
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 02:08 مساءً

 

أحبطت قوات الأمن في محافظة مأرب، عملية تهريب فاشلة لأجهزة اتصالات حاول المهربون إخفائها وتمريرها أمس من حواجز التفتيش الأمنية والعسكرية.

 

وأكد مصدر أمني في مأرب لـ"موقع وزارة الداخلية"، أن رجال الأمن المتمركزين في حاجز تفتيش نجد المجمعة على الطريق الرابط بين محافظتي مأرب والبيضاء، أحبطوا عملية التهريب، واكتشفوا وجود أجهزة اتصالات كانت مخبأة داخل كراتين معجون الطماطم، وقاموا باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المضبوطات.

 

وأشاد المصدر بيقظة رجال الأمن ونجاحهم في اكتشاف وإحباط عملية تهريب أجهزة الاتصالات، وحثهم على مزيد من اليقظة والتنبه لشتى أشكال وعمليات التهريب والأعمال الخارجة عن النظام والقانون، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.

 

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