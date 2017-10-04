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الوزير الواعظ عن الإمانة والفضيلة يمارس (الغل) بالدولار الأمريكي (وثيقة)

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شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 01:13 مساءً

 

حصل موقع "شبوه برس" على صورة لطلب مقدم من وزير الأوقاف "أحمد زبين عطية" وموافقة بن دغر الخطية بتوقيعه بتعيين نجل الوزير الحسن بن أحمد زبين بوظيفة سكرتيرا لأبيه براتب شهري قدره ألف وخمسمائة دولار أمريكي عدى عن البدلات والعلاوات علما أن عملة اليمن الرسمية هي الريال اليمني وتصرف رواتب موظفي الدولة به.

 

عرف عن قيادات حزب الاصلاح في محافظة شبوه سوء استخدام الوظيفة العامة التي سيطروا عليها وأهمها إدارة التربية حيث بيعت مئات الوظائف في سلك التدريس بعضها بيع لمغتربين كما أستحوذ كبيرهم وأميرههم ورئيس حزبهم "أحمد عبود الشريف" على فلة مكسوة بالرخام خاصة بسكن مدرسي ثانوية حنيشان بثمن بخس لا يساوي قيمة بسعر ثلاثين ألف ريال سعودي وفي منطقة سكنية راقية في مدينة عتق .

 

الغل يعني إستغلال الوظيفة العامة

"أحمد عطية" عرف في عتق وفي نواحي شبوه واعضا عن الفضيلة والأخلاق الحميدة وضرورة تجنب المسئولين في مناصبهم استغلال الوظيفة العامة لمنافع خاصة المسمى شرعا الغل الذي حذر منه القرءان الكريم بقوله تعالى ( وَمَنْ يَغْلُلْ يَأتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ {آل عمران:161}.

وفي تفسير الطبري: عن قتادة، في قوله: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة {آل عمران: 161} قال قتادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا غنم مغنما، بعث مناديا: ألا لا يغلن رجل مخيطا فما دونه، ألا لا يغلن رجل بعيرا فيأتي به على ظهره يوم القيامة له رغاء، ألا لا يغلن رجل فرسا، فيأتي به على ظهره يوم القيامة له حمحمة. اهـ.

 

 

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