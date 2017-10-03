تحرّكات حضرميّة لرفع دعوى قضائية ضد حكومة بن دغر

علم من مصادره الخاصة إن عددا من القانونيين الحضارم تداعوا الى لقاء عاجل لمناقشة ممكنات رفع دعوى قضائية أمام القضاء المحلي وأخرى مماثلة أمام القضاء الدولي ضد رموز الفساد في الشرعية اليمنيّة وعلى رأسهم بن دغر بتهمة نهب 700 مليون دولار واكثر من 400 مليار ريال يمني من مبيعات نفط المسيلة خلال عام فقط ( بحسب ما ورد في تغريدات بحّاح الأخيرة ) .

وأشار أحد القانونيين الداعيين للقاء أن القضية مكتملة الأركان خاصة بعد ان اوضح المهندس بحّاح في منشوره أنه يمتلك الوثائق التي تثبت الاتهام ، داعيا مؤتمر حضرموت الجامع والمكونات السياسية والمجتمعية في حضرموت والجنوب عامة إلى مساندة الفريق القانوني وتذليل الصعاب الذي ستواجهه

*- شبوه برس – جولدن نيوز

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