الهلال الأحمر الاماراتي يغيث أهالي مديرية الوضيع مسقط راس الرئيس هادي

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات تموينية ضرورية تقدر بألف سلة غذائية متكاملة لأهالي مديرية الوضيع مسقط راس الرئيس هادي في محافظة أبين التي باتت تعاني أزمات إنسانية متعددة جراء الحروب والصراعات الدائرة هناك منذ حوالى سبعة أعوام متتالية وسط تجاهل الحكومه.

وتأتي هذه الخطوة الإنسانية من قبل هيئة الهلال الأحمر الاماراتي استجابة للحالة المادية المتدهورة وإسهاما منها للتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق بعض الأسر الرازحة تحت وطأة الفقر والمعاناة المستمرة.

هذا وقد قوبلت حملة المساعدات هذه بشكر الأهالي في أبين لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة منوهين الى أن مساعي هيئة الهلال الأحمر قد أضفت على المستفيدين مشاعر الإرتياح البهجة

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