حراك حضرموت يعلن عن الزحف بموكب شعبي وفني كبيرين الى ساحة الحرية بعدن

اعلن مجلس الحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب بمحافظة حضرموت عن تحضيرات مكثفة يجريها للاستعداد والتهيئة للمشاركة في مليونيه اكتوبر في ذكراها الرابعة والخمسين .

وقال المناضل محمد عبدالله بامثقال نائب رئيس مجلس الحراك الثوري بحضرموت في تصريح صحفي ان المجلس بدا استعداداته العملية من اليوم من خلال التحشيد والتحفيز للمشاركة في مليونيه اكتوبر مضيفا ان ابناء حضرموت سيشاركون ولأول مرة بوفد شعبي كبير وفرق فنية شعبية متنوعة ابتهاجا بيوم انطلاق ثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيدة موضحا ان الموكب الجنوبي القادم من حضرموت سيصل الى ساحة الحرية بالعاصمة عدن مغرب يوم 13 اكتوبر للمشاركة في الاعمال الفنية الساهرة التي ستشهدها الساحة ايذانا ببدء الاحتفالات كما ستتم المشاركة عصر اليوم التالي في المهرجان الخطابي الهام والعروض الشبابية والعسكرية الرمزية للمقاومة الجنوبية البطلة مؤكدا ان ثورة الجنوب مستمرة حتى نيل الاستقلال الثاني شاكرا في ختام تصريحه رجال الاعمال الحضارم الذين ابدوا الاستعداد في تجهيز موكب حضرموت داعيا ابناء الجنوب الى التآزر والتعاضد والتلاحم .

هذا ولم تعلن حتى الان اللجنة التحضيرية لمليونيه اكتوبر التي دعت للاحتشاد الجماهيري في ساحة الحرية والتي يراسها عبدالناصر شيخ رئيس مجلس الحراك الثوري بالعاصمة عدن عن برنامج فعاليات اكتوبر .

كما اعلن المجلس الانتقالي عن فعالية سيقيمها بمناسبة اكتوبر ولكنه حتى اللحظة لم يحدد موقعها

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