مثلث رعب الأعداء أحذر أحذر..!!

يافع والضالع اكبر من كل المؤامرات.. القتل مدان ومرفوض من قبل اي طرف يقترفه.. القتل لا يحل المشاكل وانما يعقدها

مثلث الرعب الذي يسميه الاحتلال اليمني وله الحق في ذلك فهذا المثلث هو الذي يرعبه كما أرعب الاحتلال البريطاني قبله...

ما حدث من قتل وتصرفات هوجاء أخرى أمر مرفوض ..

ان شعب الجنوب هو في أمس الحاجة لتلك الدماء الحرة لتراق من اجل تطهيره من الاحتلال ومن أنياب الغزاه من اصحاب الاطماع التوسعية .. وثقتنا كبيرة في اخوتنا يافع والضالع ان يسموا على جراحهم وان يجدوا مخرجا حسنا للخروج من هذه الفتنة التي يراد لها ان تغرق الجنوب لكي يطول الامد بعمر الاحتلال اليمني المتربص الشرور بالجنوب وبشعبه ولست في حاجة الى التذكير بالمجازر التي ارتكبها الغازي اليمني التوسعي صفي الدين مطلع القرن السابع عشر في لحج ويافع والضالع وردفان تحت مبرر المذهب الديني بوصفهم نواصب حتى انه اعدم 1500 في لحج من الاسرى البالغ عددهم 3000 اسير جنوبي اعدمهم في الحوطة هذا الغازي وهو راكب بغلته حتى وصل الدم الى حجل بغلته ثم امر بالتمثيل بجثثهم وقطع رؤوسهم وامر ال1500 الباقين كل اسير يحمل رأس زميله او اخوه الى صنعاء وهم مقيدين وتم استعراضهم في صنعاء ثم امروهم السير بحمولتهم الى صعدة ..

ذلك واكبر منه ستتعرضون له مجددا لاسمح الله وجميعكم عاصرتم حرب 94 م التي شنها الشمال على الحنوب بفتاوي دينيه كفرت الجنوب ومازلتم تعانون من حرب 2015 التي اعتبرتكم كفار وخارجين عن الملة طواعش وقاعدة ..

يا قومنا في يافع والضالع وفي كل ارجاء الجنوب ما يفعله فيكم الاعداء يكفيكم فلا تفعلوا ببعضكم البعض مانقص عن أفعال الاعداء..

تقبلوا تحياتي..

علي محمد السليماني

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