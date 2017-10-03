مثلث رعب الأعداء أحذر أحذر..!! يافع والضالع اكبر من كل المؤامرات.. القتل مدان ومرفوض من قبل اي طرف يقترفه.. القتل لا يحل المشاكل وانما يعقدها مثلث الرعب الذي يسميه الاحتلال اليمني وله الحق في ذلك فهذا المثلث هو الذي يرعبه كما أرعب الاحتلال البريطاني قبله... ما حدث من قتل وتصرفات هوجاء أخرى

التميمي : أبناء الجنوب لن يقفوا في وجه التحالف العربي ولاتمرد ضد (الإنتقالي) قال الإعلامي والمحلل السياسي "أنور التميمي" إن منطق الجغرافيا سيقود في النهاية إلى تحالفات لا ندري هل وصلنا لها أم أنها ما زالت تتخلق، ولكن تجارب الشمال والجنوب الماضية والمختلفة لا بد أن تخضع لها القوى السياسية وتنشأ تحالفات على هذا الأساس (أساس الدولتين) ثم نلتقي

اصابه ٤ جنود في انفجار بسئيون وبني مطر تستحوذ على أكبر الألوية في الوادي ذكرت مصادر خاصة بسئيون عن انفجار عبوة ناسفة استهدفت طقم عسكري تابع للمنطقة العسكرية الاولى صباح اليوم بجانب بريد سيئون أدى لإصابة أربعة جنود باصابات متوسطة جدير بالتذكير أن معظم جنود المنطقة العسكرية الأولى بوادي حضرموت من أبناء الجمهورية العربية اليمنية ويقدرها

المخرج التلفزيوني ‘‘صالح مطبق‘‘ وتهميش إذاعة المكلا - تساؤل على فمِ التاريخ ؟! امتداداً للهيمنة التي لا تزال تمارسها أدوات "النظام اليمني السابق" على إذاعة المكلا، كان هذا التهميش الخبيث الانتقامي والتجاهل المتعمد لتاريخ المخرج التلفزيوني الكبير الأستاذ "صالح هادي مطبق" المصور الحربي للجيش الجنوبي ومصور قناة الـ (MBC) - برفقة الإعلامي الكبير