اصابه ٤ جنود في انفجار بسئيون وبني مطر تستحوذ على أكبر الألوية في الوادي
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شبوه برس - خاص - سيئون - وادي حضرموت
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 11:55 صباحاً
ذكرت مصادر خاصة بسئيون عن انفجار عبوة ناسفة استهدفت طقم عسكري تابع للمنطقة العسكرية الاولى صباح اليوم بجانب بريد سيئون أدى لإصابة أربعة جنود باصابات متوسطة
جدير بالتذكير أن معظم جنود المنطقة العسكرية الأولى بوادي حضرموت من أبناء الجمهورية العربية اليمنية ويقدرها عددها بعشرات آلاف الجنود وأن قبيلة بني مطر تستحوذ على اللواء 37 مدرع أكبر ألوية الدروع اليمنية وتقدر عدد الدبابات التي يمتلكها بـ 80 دبابة وكان بقيادة اللواء عبدالرحمن الحليلي المطري .
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