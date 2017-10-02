المفلسين اخلاقياً وسياسياً .

اذا كان كافة اعضاء المجلس الانتقالي من أبين هل يمكن ان يؤيده او يرأسه هادي في الوقت الذي له مشروعه المختلف تماماً ؟ من يعارض المجلس الانتقالي بحجة انه أقصى أبين ولهذا السبب يؤيد هادي هل اذا نصف اعضاء المجلس ورئيسه من ابين سيعارض هادي ؟

من يؤيد هادي ومشروعه لا يمكن ان يؤيد المجلس ومشروعه فالامر لا علاقة له بالمحاصصة فلا يكذب المفلسين بأسم ابين لان الخلاف والصراع حول مشاريع سياسية تتعلق بمصير وطن ولا لها صلة بالمناطق والمحافظات .

ياسين مكاوي هو رئيس حراك هادي فهل هذا الحراك انصف أبين ويمثلها ؟ كيف لهادي ان يكون في مجلس يمثل قضية يرى ان ممثلها الشرعي مكاوي يا من تقولون انهم تجاوزوا هادي الذي يمثل أبين !

مطالب وتناقضات المفلسين تفضحهم ودعونا نسأل هل مخرجات الحوار مثلت أرادة ابين واحتكم هادي لابناء أبين ام اقصاهم ويريد ان يفرض عليهم مشاريعه ؟

دعونا نسأل هل اختلاف محمد علي أحمد مع هادي خلاف سياسي ام صراع أبيني ؟

هل معارضت علي ناصر لهادي تستهدف أبين ؟

لنعود الى مؤتمر الحوار كان هادي يمثل رأس الهرم عن اليمن فيما كان محمد علي يمثل فريق القضية الجنوبية وجميعهم من أبين وكان الخلاف او الاتفاق معهم سياسياً وكان الجنوبيين يرفضون الحوار او مخرجاته ولم يقولوا أبين تقصينا أو ابين تستهدفنا !

في بداية الحرب القائمة اصطف كل الجنوبيين خلف هادي بما فيهم اعضاء ومؤيدي المجلس الانتقال كبادرة حسن نيه ومن اجل الجنوب وبهذا اثبتوا انهم ليس مناطقيين ولكن عندما اتجهوا لخياراتهم السياسية المشروعة بعد ان تمسك هادي بمشروعه تحول هؤلاء بقدرة قادر الى اعداء ومستهدفين لأبين ومناطقيين بنظر من يشتعل غضباً وحنقاً لوجود ابواليمامه في أبين في الوقت الي تحاشوا فيه ذكر عبداللطيف السيد ما يعني ان مشكلتهم ليس ضد جهة سياسية او امنية وانما لديهم مشكلة اخرى !

من الطبيعي ان نجد من يختلف سياسياً مع مشروع المجلس الانتقالي وعلى من يختلف ان يختلف بشرف ويتحدث عن مشروعه مشروع وحدة الاحتلال بنسختها الجديدة 6 اقاليم ليكون هذا مشروعه الذي ان تخلى عليه هادي سيختلف معه ايضاً !

ربما نجد من يختلف مع المجلس الانتقالي ويعتبره ابتنى على اسس خاطئه وله تحفظات على المجلس اواعضائه او على المحاصصة او على شرعية تمثيله للجنوب وهؤلاء نحترمهم ونرئ ان هذا طبيعي ومتوقع لاننا بالفعل منذ انطلاق الحراك فشلنا في تشكيل كياننا السياسي بسبب من يسعى لمحاصصة كانت دائماً بوابة استهداف اي جهود سياسية صادقه واليوم تجاوزنا اصعب المعرقلات ونجحنا في تشكيل كياننا السياسي ومن لا يريد ان يغلب المصلحة العليا ويقفز على تحفظاته والتفاصيل الصغيره فنحن سنحترم رأيه وقناعته لكن عليه ان يعبر عنها بشرف ويعارض بشرف فالمفلسين اخلاقياً وسياسياً هم فقط من يلجئ للمغالطات والفتنه التي تحول الخلاف السياسي الى مناطقي لعلهم ينجحوا من خلال استغلال المخدوعين واصحاب النزعات المريضة ونقول لهم ما فشلتم فيه سياسياً لن تنجحوا فيه مناطقياً فابناء ابين وأبين اكبر من أن توقعوهم في مخططاتكم او تسخروهم لمشاريعكم .

كمواطن من أبين ارفض الزج بأبين في الخلاف او الصراع السياسي فهذا لا يعبر عن الاختلاف السياسي بل يترجم الافلاس الاخلاقي والسياسي .

/ نبيل عبدالله

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