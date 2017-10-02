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الكاف: المجلس الانتقالي يعمل على الأرض وهناك قناة وصحيفة قريبا

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شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 02 أكتوبر 2017 11:32 مساءً

 

قال عضو المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ عدنان الكاف أن المجلس يعمل على الأرض بخطوات ثابتة بعيدا عن الإعلام للوصول الى الهدف المنشود.

 

وكان عدنان الكاف يتحدث لمجموعة من الأشخاص خلال اجتماع مؤكدا أن اللواء عيدروس الزبيدي هو القائد المفوض من الشعب، مشيرا الى أن البعض يريد أن يتبوأ مناصب قيادية أو سيخون الكل وسيقف ضدهم.

وأكد الكاف الى أن الجنوب لكل أبناءه مثل ما جاء في مليونية 4 مايو التي فوضت اللواء الزبيدي لتشكيل مجلس يمثل الجنوب.

 

وأشار الى أن المجلس بصدد الاعلان عن عدد من الخطوات المهمة على الأرض ومنها تشكيل الجمعية الوطنية في المحافظات الجنوبية.

كما أعلن عن اطلاق قناة تلفزيونية وصحيفة ناطقة باسم المجلس خلال الايام القادمة.

 

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