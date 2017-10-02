الصحفي باحشوان يحذر : انهم يقرعون طبول الفتنة ويؤججون لنحترب
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شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 02 أكتوبر 2017 11:19 مساءً
حذر الصحفي الجنوبي الكبير "عيدروس باحشوان" من مخطط احتراب جنوبي جنوبي يتم الاعداد داعيا الجنوبيين إلى وحدة صف اكبر .
وقال "باحشوان" انه يجب على الجنوبيين تجاوز احداث نقطة التفتيش التي اودت بحياة شقيق القيادي قاسم الجوهري واصابته .
وقال "باحشوان " :" تجاوزوا ماحدث في النقطة أمس الاحد قبل ان يتجاوزنا الحدث ! انهم يقرعون طبول الفتنة ويؤججون لنحترب . اسرعوا ولموها .. اننا بحاجة لكل قطرة دم .
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