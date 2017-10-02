المفلسين اخلاقياً وسياسياً . اذا كان كافة اعضاء المجلس الانتقالي من أبين هل يمكن ان يؤيده او يرأسه هادي في الوقت الذي له مشروعه المختلف تماماً ؟ من يعارض المجلس الانتقالي بحجة انه أقصى أبين ولهذا السبب يؤيد هادي هل اذا نصف اعضاء المجلس ورئيسه من ابين سيعارض هادي ؟ من يؤيد هادي ومشروعه لا يمكن ان يؤيد

الكاف: المجلس الانتقالي يعمل على الأرض وهناك قناة وصحيفة قريبا قال عضو المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ عدنان الكاف أن المجلس يعمل على الأرض بخطوات ثابتة بعيدا عن الإعلام للوصول الى الهدف المنشود. وكان عدنان الكاف يتحدث لمجموعة من الأشخاص خلال اجتماع مؤكدا أن اللواء عيدروس الزبيدي هو القائد المفوض من الشعب، مشيرا الى أن البعض

الصحفي باحشوان يحذر : انهم يقرعون طبول الفتنة ويؤججون لنحترب حذر الصحفي الجنوبي الكبير "عيدروس باحشوان" من مخطط احتراب جنوبي جنوبي يتم الاعداد داعيا الجنوبيين إلى وحدة صف اكبر . وقال "باحشوان" انه يجب على الجنوبيين تجاوز احداث نقطة التفتيش التي اودت بحياة شقيق القيادي قاسم الجوهري واصابته . وقال "باحشوان " :" تجاوزوا ماحدث في

المجلس الانتقالي الجنوبي يستعد لمليونية 14 أكتوبر بعدن بدأ المجلس الانتقالي الجنوبي استعداداته لفعالية مليونية 14 أكتوبر المقبلة، حيث عقدت الدائرة الإعلامية للمجلس ممثلة بعضو هيئة رئاسة المجلس رئيس الدائرة الإعلامية لطفي شطارة، اليوم، لقاءاً مع الإعلاميين. ودعا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي – رئيس