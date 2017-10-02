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المجلس الانتقالي الجنوبي يستعد لمليونية 14 أكتوبر بعدن

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شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 02 أكتوبر 2017 11:16 مساءً

 

بدأ المجلس الانتقالي الجنوبي استعداداته لفعالية مليونية 14 أكتوبر المقبلة، حيث عقدت الدائرة الإعلامية للمجلس ممثلة بعضو هيئة رئاسة المجلس رئيس الدائرة الإعلامية لطفي شطارة، اليوم، لقاءاً مع الإعلاميين.

 

ودعا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي – رئيس الدائرة الإعلامية بالمجلس شطارة، خلال اللقاء، إلى الترفع عن المهاترات الإعلامية والتصدر للتوجه الإعلامي الداعم للبناء ومحاربة السلوكيات الخاطئة ونبذ المناطقية، وأن يكون الهم الوطني هو الهاجس الأول للإعلام الجنوبي.

 

وقال إن الحرب ستنتهي لا محاله، وإن الأهم أن يكون للجنوب موقعه الصحيح وتحديداً بعد الجهود التي بذلتها قيادات المجلس والتي تكللت بفتح مقر لمبعوث الأمم المتحدة في العاصمة عدن.

 

وأضاف: لن نسمح بإغلاق الصوت الجنوبي المتمثل بوسائل الإعلام الجنوبية، مهما اختلفنا مع تلك الوسائل فستكون قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى جانب كل صوت جنوبي يصدح بالحق.

 

وأكد أن الهدف الأساسي للمجلس هو إنهاء عبث سنوات من التعثر السياسي للقضية الجنوبية بسبب عدم تواجد الأداة السياسية للجنوبيين، وأن إعلان عدن التاريخي وتشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي عملا على نقل القضية الجنوبية إلى أعلى مستوياتها السياسية.

 

ودعا إلى الالتفاف حول المجلس والدفاع عن القضية الجنوبية، وإبراز الدور الإعلامي ليكون سند لكل جنوبي ودعم لجهود التحالف العربي من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في الجنوب.

 

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