منذ
الصحفي باحشوان يحذر : انهم يقرعون طبول الفتنة ويؤججون لنحترب
  حذر الصحفي الجنوبي الكبير "عيدروس باحشوان" من مخطط احتراب جنوبي جنوبي يتم الاعداد داعيا الجنوبيين إلى وحدة صف اكبر .   وقال "باحشوان" انه يجب على الجنوبيين تجاوز احداث نقطة التفتيش التي اودت بحياة شقيق القيادي قاسم الجوهري واصابته .   وقال "باحشوان " :" تجاوزوا ماحدث في
منذ 3 دقائق
المجلس الانتقالي الجنوبي يستعد لمليونية 14 أكتوبر بعدن
  بدأ المجلس الانتقالي الجنوبي استعداداته لفعالية مليونية 14 أكتوبر المقبلة، حيث عقدت الدائرة الإعلامية للمجلس ممثلة بعضو هيئة رئاسة المجلس رئيس الدائرة الإعلامية لطفي شطارة، اليوم، لقاءاً مع الإعلاميين.   ودعا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي – رئيس
منذ 10 دقائق
انقلاب مكتمل الاركان على الدولة الاتحادية : كيف إقام إخوان دولة مستقلة داخل اليمن؟(تقرير)
  أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في اليمن محافظة مأرب اليمنية الى الشرق من صنعاء، رفضتها توريد أي اموال إلى خزينة البنك المركزي الذي نقله الرئيس هادي الى عدن، في أجراء وصفه مسؤولون بأن يعد انقلابا مكتمل الأركان على الحكومة الشرعية ومشروع الدولة الاتحادية التي ينادي بها
منذ 14 دقيقه
الطبيب مروان الغفوري والدكتور ياسين سعيد نعمان
  لا أنكر اعجابي بكتابات الغفوري، ليس بسبب عمق أطروحاته وتحليلاته، بل بسبب اسلوبه الشيق، ومنهجه العصري في الكتابة، بحيث يستند على ارشيف متحرك من المعلومات والوقائع والتواريخ، بعكس غالبية الكتاب اليمنيين والعرب.. ولكن بكل تأكيد فإن هذا كله لا يؤهله للخوض في شخصية الهامة
منذ 4 ساعات و 24 دقيقه
نجاة قائد عسكري من محاولة اغتيال في أبين بعد تنفيذ مداهمة ناجحة (صور)
  نجا قائد الكتيبة الثانية باللواء الأول دعم وإسناد العقيد فواز الشبحي من محاولة اغتيال اثر انفجار ثلاث عبوات ناسفة زرعت في طريقة أثناء عودته من تنفيذ مداهمة لأحد قيادات القاعدة في مدينة مودية بمحافظة أبين.   وكانت قوات الدعم والاسناد قد نفذت عملية مداهمة صباح اليوم في
الرئيسية مقالات الطبيب مروان الغفوري والدكتور ياسين سعيد نعمان
مقالات
الاثنين 02 أكتوبر 2017 11:05 مساءً

الطبيب مروان الغفوري والدكتور ياسين سعيد نعمان

عبدالحميد ملهي
مقالات أخرى للكاتب
محافظ تعز المستقيل
‘‘الشرعية‘‘ واجهة وهمية :
محادثات الكويت اليمنية.. اين الخلل ؟
امراض الزهايمر اصابت المكونات السياسية

 

لا أنكر اعجابي بكتابات الغفوري، ليس بسبب عمق أطروحاته وتحليلاته، بل بسبب اسلوبه الشيق، ومنهجه العصري في الكتابة، بحيث يستند على ارشيف متحرك من المعلومات والوقائع والتواريخ، بعكس غالبية الكتاب اليمنيين والعرب.. ولكن بكل تأكيد فإن هذا كله لا يؤهله للخوض في شخصية الهامة السامقة، يس سعيد نعمان.

فأين الثرى من الثريا، لقد ركب الغفوري مركبا صعبا، في تناوله

 [ بالتحليل ] لشخصية نعمان، ولعل غروره المنفلت هو الذي ورطه للتسافل الى هذه الوهدة الآسنة، إذ خيـِّل له انه قد صار عملاقا، يزاحم العمالقة، بينما هو في الحقيقة منفوخا بعنصر الهليوم، ليس الا ّ.

لقد كنت ُ دائما كلما أقرأ مقالات الغفوري، اتمنى أن لو كان يكتب القصص والروايات، لانها متلائمة مع اسلوبه وملكته، وان يترك السياسة لأهلها، لانه بدون ممارسة فنون السياسة في الميدان، على الواقع، لا يتأهل اي شخص لفهم وقراءة المشاهد والخرائط السياسية، وانما يتوهم ذلك توهما، خصوصا اذا كان يكتب لمجتمع متخلف ومتكلس كـ الشعب اليمني.

انني كواحد من المعجبين بكتابات الغفوري، اقول له ليس من حقك ان تصف هامة متطاولة في عنان السماء بالاحمق، كما انه من حقنا عليك ان لا تجعلنا نراك وانت تتسافل الى درجة السخافة والنذالة.

لك خالص مودتي د. ط. مروان غفوري.

 

عبدالحميد ملهي

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال