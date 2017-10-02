نجاة قائد عسكري من محاولة اغتيال في أبين بعد تنفيذ مداهمة ناجحة (صور)

نجا قائد الكتيبة الثانية باللواء الأول دعم وإسناد العقيد فواز الشبحي من محاولة اغتيال اثر انفجار ثلاث عبوات ناسفة زرعت في طريقة أثناء عودته من تنفيذ مداهمة لأحد قيادات القاعدة في مدينة مودية بمحافظة أبين.

وكانت قوات الدعم والاسناد قد نفذت عملية مداهمة صباح اليوم في مودية أدت إلى اعتقال الإرهابي محمد الحكم.

وكانت قوات الدعم والإسناد قد توجهت إلى المنطقة الوسطى في محافظة أبين منتصف الشهر الماضي لملاحقة عناصر الإرهاب وحققت الكثير من الانجازات من خلال قتل واعتقال عدد من العناصر الإرهابية.

وتستمر الحملة الأمنية بالتعاون مع قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين لتطهير المنطقة من العناصر الإرهابية.

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