سياسي جنوبي : 13 يناير أبعدوها من رؤوسكم

سخر السياسي الجنوبي لطفي شطارة من سياسة السعي إلى النبش في أحداث يناير وما تقوم به سلطات الشرعية اليمنية بكا أذرعها لخلق صراع جنوبي – جنوبي في منشور رصده موقع "شبوه برس" بالقول : إعقلوها وطيروها من رؤوسكم 13 يناير أصبح جزء من الماضي لم ولن يتكرر .. الطرف الثالث سيستمر في تأجيج الأوضاع الأمنية المستقرة في الجنوب ، بعد أن فشل في تحقيق أي نصر في الشمال ، لأنه بوضوح الجنوب قد فلت من بين ايديهم ويريدوا يثبتوا أننا لا نستحق أرضنا التي عادت لابنائها ..

مشكلتنا في بعض الجنوبيين الذين يستجيبون لهذا التأجيج المنظم ويسيسون كل حادثة او جريمة أمنية .. اصحوا يا جنوبيين ليس شلال المستهدف او جهاز الأمن.. الجنوب هو المستهدف ، وما فشلوا في تحقيقه في الحرب يريدوا يحققوه بالسلم وبادوات جنوبية غبية للأسف.

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