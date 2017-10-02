قال كاتب سياسي وقائد مقاوم في شبوه تعليقا على إدعاءات بأن قوات النخبة الشبوانية قمعت فعالية للحراك الجنوبي رافض لحفل رسمي بـ 26 سبتمبر أن النخبه قوة أمنية بدرجة أساسية مهمتها الحماية .. وليست سياسية .

وقال الأستاذ صالح علي الدويل الباراسي الشخصية السياسية المعروفة على الساحة الجنوبية في منشور رصده موقع "شبوه برس" ويعيد نشره : أن قوات النخبة لم تقمع متظاهري الحراك في عتق كما عمل باعش في ابين والفعالية في شبوة كانت ضئيلة جدا جدا وفي قاعة المركز الثقافي ولكن العمل سياسي يجب أن تستوعبه جماهير وهيئات الحراك

فمن ناحية هذه قوى جنوبية لا أحد يستطيع إلغاؤها او منعها أو الاصطدم بها .. لأن فعل كهذا مرصود وسيكون ضد مشروع الحراك وأنه لايستوعب حق التعبير سواء بتظاهر أو باجتماع في صالة

هم يريدون استدراج الحراك إلى مزاجهات في هذه الزاوية التي سيرفضها العالم .. لكي يقولوا للعالم والاقليم نحن أقوياء جماهيريا نستطيع الحشد بمئات الالاف لكننا نستشعر المسؤولية ونخاف الفتنة وسفك الدماء وان هؤلاء ليس لديهم أي مشروع إلا الرفض وإلغاء وانهم ليسوا امناء على وطن وهم يمنعون الحقوق الأساسية في التعبير لمعارضيهم قبل أن يصلوا للسلطة

اتركوهم لكي يراهم العالم على حقيقتهم واحشدوا حشد سلمي مضاد يكسر الهدف الذي أرادوه

في أبين الوضع مختلف هناك حشد وتعبئة مناطقية وأيضا قامت القوات بقمع أي أي احتجاج سلمي للحراك ضد هذه الفعالية

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