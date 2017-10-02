محافظ أبين يأمر باستخدام القوة لتفريق تظاهرة سلمية بأبين : القائد العوبان يأمر قوة عسكرية تابعه له بالتصدي للمتظاهرين واجبارهم على فض التظاهره السلمية بالقوة واستخدام اعقاب البنادق لتفريق وتحطيم منصة كانت قد وضعت لإقامة مهرجان مناوىء لمهرجان عزمت على قيامه السلطة المحلية بالمحافظة استقبالا لرئيس الحكومة الشرعيه بن

سياسي من محافظة أبين يحذر من عزل محافظته عن محيطها (الجنوبي) حذر السياسي الجنوبي احمد الربيزي من خطورة عزل محافظة ابين عن محيطها الجنوبي . وقال "الربيزي" ان هناك محاولات للذهاب بابين بعيدا عن حضورها الجنوبي . وأضاف قائلا :" هذا هو المقصد وهو الهدف الذي تسعى إليه قوى الاحتلال اليمني للجنوب عزل (خاصرة الجنوب) ليس بهدف جديد بل قد تم

هل الوحدة مفروضة علينا في الجنوب ؟ سؤال كبير يطرح نفسه ومنه تتناسل أسئلة عديدة : هل الوحدة أصبحت فرض عين على شعبنا في الجنوب ؟ أم هي شعار وستار لاستمرار الحرب لغرض في نفس يعقوب ؟!! وهل ما يجري اليوم في اليمن من حروب تشنها قوى الانقلاب على اليمن شمالاً وجنوباً من أجل الوحدة ؟ أم من أجل هيمنة السلالة والطائفة

من زنجبار.. بن دغر يوجه رسائل صدامية للجنوب ( تقرير خاص) تحولت مدينة زنجبار عاصمة محافظة ابين، صباح اليوم، الى ساحة صدام مباشر بين حكومة الشرعية والحراك الجنوبي، بالتزامن مع اطلاق رئيس الحكومة د. احمد عبيد بن دغر عدة رسائل صدامية خلال خطاب القاه بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر. وفي ثالث تصريح للرجل خلال اقل من اسبوع، قال بن دغر ان