محافظ أبين يأمر باستخدام القوة لتفريق تظاهرة سلمية بأبين :
القائد العوبان يأمر قوة عسكرية تابعه له بالتصدي للمتظاهرين واجبارهم على فض التظاهره السلمية بالقوة واستخدام اعقاب البنادق لتفريق وتحطيم منصة كانت قد وضعت لإقامة مهرجان مناوىء لمهرجان عزمت على قيامه السلطة المحلية بالمحافظة استقبالا لرئيس الحكومة الشرعيه بن دقر ، حيث قام أفراد العوبأن باعتقال القيادي بالحراك 1عبدالله عوض عليان الحربي 2- والإعلامي عبدالرقيب السنيدي 3- القيادي دوعن منصور دوعن 3- إيهاب حيدر محمد 4- علي بن علي سفيان 5- محمد عوض الرواعي 6- سعيد محمد عموره ومجموعة من الناشطين والزج بهم في السجون ، واصابة الناشط مصطفى العوذلي ابو نسر برصاص حراسة محافظ ابين وحسب شهادة أدلى بها أبو محمد المرقشي أن العوبان تلقى أوامر من محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين يأمره باعتقال القيادات ونشطاء الحراك والصحافيين المعارضين .
فيصل السعيدي
أبين زنجبار