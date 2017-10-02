اتهامات لـ ”بن دغر” بعرقلة جهود الحرب على الإرهاب وتمكين ”الاخوان المسلمين” من المحافظات المحررة

اتهم ناشطون جنوبيون رئيس الوزراء اليمني ” احمد عبيد بن دغر ” بعرقلة جهود مكافحة الإرهاب في المحافظات الجنوبية .

وقال الناشطون ان تصريحات بن دغر الأخيرة، وتحركاته على الأرض تهدف بشكل رئيسي الى عرقلة جهود الحرب على الإرهاب التي تخوضها قوات جنوبية ليس للشرعية علاقة فيها، ولا سيما في ابين ولحج وشبوة وحضرموت .

وأضافوا ان تحرك بن دغر الأخير جاء بالتزامن مع الانتصارات النوعية التي حققتها قوات الحزام الأمني في ابين ويافع وشبوة، وهي انتصارات لم تحدث من قبل وتأتي بعيداً عن تدخل الحكومة الشرعية، اذ تقوم قوات جنوبية مدعومة من التحالف عمليات عسكرية وانتشار واسع في المناطق التي ينتشر فيها عناصر القاعدة .

واعتبر الناشطون تحرك بن دغر الأخير الى أبين رسالة واضحة تعبر عن انزعاجه من الانتصارات التي تحققت فيها، والتي تمهد لعودة الأمن والاستقرار الى المحافظة .

وقالوا ان بن دغر ينفذ سياسة الاخوان المسلمين من خلال دعوته الى دمج الجيش الموالي لعلي محسن الأحمر والمتواجد في مأرب والمتعاون مع الجماعات الإرهابية، مع قوات النخبة الحضرمية والشبوانية والحزام الأمني وهي القوات الجنوبية الخالصة التي تمكنت خلال وقت وجيز من تحقيق انتصارات في ملف مكافحة الإرهاب تم الإشادة بها في المحافل الدولية .

الناشطون حذروا دول التحالف العربي والمجتمع الدولي من تحركات بن دغر التي تهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات الجنوبية، وقالوا ان ذلك يأتي ضمن سياسة الاخوان المدعومة من قطر لبقاء الجنوب بورة توتر وصراع يستغلونها لدعم الجماعات المسلحة .

*- شبوه برس – يافع نيوز

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