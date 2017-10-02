الحزام الأمني يعتقل قيادي بتنظيم القاعدة بمديرية مودية بأبين
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شبوه برس - خاص - مودية ابين
الاثنين 02 أكتوبر 2017 01:51 مساءً
صورة تعبيرية من أرشيف شبوه برس لمعتقل سابق
اعتقلت قوات تتبع الحزام الأمني قياديا في تنظيم القاعدة في عملية مداهمة , صباح اليوم الاثنين , لمنزله في مديرية مودية بمحافظة أبين التي تعد مسرحا لتنظيمي الإخوان والقاعدة .
وتنفذ قوات الحزام الامني والتدخل السريع حملة بدعم من التحالف العربي لملاحقة عناصر القاعدة في ابين .
وقالت مصادر محلية ان قوات من الحزام الأمني والتدخل السريع اعتقلت القيادي في القاعدة محمد الحكم في عملية مداهمة لمنزله في منطقة وجر بمودية , وصادرا متفجرات وعبوات ناسفة .
واعتقلت الحملة الامنية اكثر من 20 عنصر من القاعدة في ابين بينهم قيادات بارزة .
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