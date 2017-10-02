هل الوحدة مفروضة علينا في الجنوب ؟ سؤال كبير يطرح نفسه ومنه تتناسل أسئلة عديدة : هل الوحدة أصبحت فرض عين على شعبنا في الجنوب ؟ أم هي شعار وستار لاستمرار الحرب لغرض في نفس يعقوب ؟!! وهل ما يجري اليوم في اليمن من حروب تشنها قوى الانقلاب على اليمن شمالاً وجنوباً من أجل الوحدة ؟ أم من أجل هيمنة السلالة والطائفة

من زنجبار.. بن دغر يوجه رسائل صدامية للجنوب ( تقرير خاص) تحولت مدينة زنجبار عاصمة محافظة ابين، صباح اليوم، الى ساحة صدام مباشر بين حكومة الشرعية والحراك الجنوبي، بالتزامن مع اطلاق رئيس الحكومة د. احمد عبيد بن دغر عدة رسائل صدامية خلال خطاب القاه بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر. وفي ثالث تصريح للرجل خلال اقل من اسبوع، قال بن دغر ان

اتهامات لـ ”بن دغر” بعرقلة جهود الحرب على الإرهاب وتمكين ”الاخوان المسلمين” من المحافظات المحررة اتهم ناشطون جنوبيون رئيس الوزراء اليمني ” احمد عبيد بن دغر ” بعرقلة جهود مكافحة الإرهاب في المحافظات الجنوبية . وقال الناشطون ان تصريحات بن دغر الأخيرة، وتحركاته على الأرض تهدف بشكل رئيسي الى عرقلة جهود الحرب على الإرهاب التي تخوضها قوات جنوبية ليس للشرعية

الحزام الأمني يعتقل قيادي بتنظيم القاعدة بمديرية مودية بأبين اعتقلت قوات تتبع الحزام الأمني قياديا في تنظيم القاعدة في عملية مداهمة , صباح اليوم الاثنين , لمنزله في مديرية مودية بمحافظة أبين التي تعد مسرحا لتنظيمي الإخوان والقاعدة . وتنفذ قوات الحزام الامني والتدخل السريع حملة بدعم من التحالف العربي لملاحقة عناصر القاعدة