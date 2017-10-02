بن دغر يزج الاطفال عنوه في الانشطه السياسيه ومن حق أسرهم محاكمته من حق الاهالي واولياء أمور طلاب المدارس في محافظة أبين أن يرفعوا دعاوى قضائيه ضد سلطات المحافظه ومن هو مسؤل عنها مركزيا لقيام هذه السلطات بالزج بأطفالهم عنوه في نشاط سياسي وتعريض حياتهم للخطر عندما ساقوهم لحضور فعاليات أقيمت على ضؤ زيارة رئيس وزراء حكومة الشرعية

حقيقة تواجد ‘‘500‘‘ ضابط شمالي في معهد الثلايا ولمن ينتمون ..وما الهدف من استدعائهم؟ افاد عدد من الضباط الجنوبيين المتواجدين في معهد الثلايا لتاهيل العسكري في العاصمة عدن عن حقيقة تواجد 500 ضابط شمالي في الدفعة التي تم استدعائهم وعددهم 600ضابط بينهم 100ضابط جنوبي فقط. وعن انتمائهم قال الضباط الجنوبيون انه ومن خلال معرفتهم السابقة بزملائهم الذين

شطارة : الشرعية تريد كسر الانتصارات الجنوبية وتحتفل بأبين على أنقاض ما دمرته أيادي السبتمبريين في نظام صنعاء قال الأستاذ لطفي شطارة عضو هيئة الرئاسة بالمجلس الانتقالي الجنوبي « لن تسرقوا أبين او تزيفوا صوتها وكأنها خارج الاجماع الجنوبي» واوضح بقوله ان الشرعية تريد كسر هذه الانتصارات وتحتفل على أنقاض ما دمرته أيادي السبتمبريين في نظام صنعاء بزنجبار وقال ايضا «أبين لن

بن دغر يحاول اهانة ابين من على ارضها ويقول :(لن نحكمكم الا نحن) وجه بن دغر اهانة لأبناء ابين الذين خرجوا لرفض زيارته والمشاريع السياسية التي يحملها كرئيس لحكومة الشرعية التي يسطر عليها الاخوان . وقال بن دغر في احتفال بثورة الشمال من عاصمة ابين لأبنائها ضمنيا "لن يحكمكم الا نحن اي الشرعية " وجاء في نص قوله حرفياً :"لن تعود أبين إلى سلطة