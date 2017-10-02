بن دغر يزج الاطفال عنوه في الانشطه السياسيه ومن حق أسرهم محاكمته
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شبوه برس - خاص - المكلا
الاثنين 02 أكتوبر 2017 03:56 صباحاً
من حق الاهالي واولياء أمور طلاب المدارس في محافظة أبين أن يرفعوا دعاوى قضائيه ضد سلطات المحافظه ومن هو مسؤل عنها مركزيا لقيام هذه السلطات بالزج بأطفالهم عنوه في نشاط سياسي وتعريض حياتهم للخطر عندما ساقوهم لحضور فعاليات أقيمت على ضؤ زيارة رئيس وزراء حكومة الشرعية اليمنيه احمد بن دغر دون إذن أو موافقة مسبقه من أولياء أمور هؤلاء الطلاب.
عبدالحكيم الجابري..
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