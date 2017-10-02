حقيقة تواجد ‘‘500‘‘ ضابط شمالي في معهد الثلايا ولمن ينتمون ..وما الهدف من استدعائهم؟

افاد عدد من الضباط الجنوبيين المتواجدين في معهد الثلايا لتاهيل العسكري في العاصمة عدن عن حقيقة تواجد 500 ضابط شمالي في الدفعة التي تم استدعائهم وعددهم 600ضابط بينهم 100ضابط جنوبي فقط.

وعن انتمائهم قال الضباط الجنوبيون انه ومن خلال معرفتهم السابقة بزملائهم الذين اغلبيتهم ينتمون الى عمران وصعدة وذمار وصنعاء بلاضافة الى قلة من تعز فان اغلبيتهم مواليين للمليشات الحوعفاشية وان من خلال اشكالهم انهم كانوا يقودون المعارك مع مليشيات الحوثي.

وعن المهمة التي تم استدعائهم من اجلها قالو انه يتم جمعهم في دورة تاهيلية مدتها 60 يوم ويتم توزيعهم لقيادة الالوية العسكرية الحديثة والتي تم تشكيلها مؤخرا من المقاومة الجنوبية.

هذا وعبر الضباط الجنوبين عن اسفهم من ما تقوم به حكومة الشرعية التي قررت هذه الخطوة قائلين ان دماء اخواننا الشهداء والجرحى لم تجف حتى اننا ننسى الحرب التي خضناها معهم وكذلك لن ننسى معاملتهم العنصرية لنا خلال تدريبنا في الكلية في صنعاء والتي انسحب كل ابناء الجنوب وغادروا كليتهم العسكرية.

واضافوا اننا لم نتوقع ان نعود نجمع في طابور واحد ونحن نتذكر دماء اخواننا الشهداء في اذهاننا وتنضر امامك لمن شاركوا في غزو ارضنا وقتل اخواننا فامامك الصعدي وبيسارك العمراني ويمينك الصنعاني وخلفك الذماري.

ثم استغربوا كيف نثق بهم ونحن نتذكر الخيانة التي تعرض لها وزير الدفاع محمود الصبيحي ورفاقة من قبل قيادات جيش قالوا انهم مواليين لشرعية فتم اسره واحتلال العند وعدن من داخلها

واختتموا حديثهم متحسرين على كل تضحيات ابناء الجنوب ووجهوا دعوة لقيادة المقاومة الجنوبية والى شعب الجنوب للوقوف ضد هذا القرار الذي سيعرض عدن والجنوب الى معركة طاحنة ومصير لا يحمد عقباه .

من /اصيل السقلدي : شبوه برس الامناء

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