شطارة : الشرعية تريد كسر الانتصارات الجنوبية وتحتفل بأبين على أنقاض ما دمرته أيادي السبتمبريين في نظام صنعاء
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شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 02 أكتوبر 2017 03:37 صباحاً
قال الأستاذ لطفي شطارة عضو هيئة الرئاسة بالمجلس الانتقالي الجنوبي « لن تسرقوا أبين او تزيفوا صوتها وكأنها خارج الاجماع الجنوبي»
واوضح بقوله ان الشرعية تريد كسر هذه الانتصارات وتحتفل على أنقاض ما دمرته أيادي السبتمبريين في نظام صنعاء بزنجبار
وقال ايضا «أبين لن تكون الا جنوبية .. أبين التي يوجه أبنائها وبدعم من التحالف والحزام الأمني ضربة فاصلة للإرهاب وأوكاره»
واضاف «أبين خاصرة الجنوب والظهر الصلب الذي أستندت وتستند عليه الثورة الجنوبية السلمية منذ انطلاقتها»
وختم قوله بان «تزييف صورة أبين الحقيقية عملية صبيانية وفاشلة.. أبين ونكررها لن تكون الا مع الاجماع الجنوبي.»
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