مدير أمن عدن : يشكل لجنة للتحقيق في واقعة الاشتباكات بنقطة جولد مور

أمر مدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع بتشكيل لجنة تحقيق في واقعة الاشتباكات المسلحة التي اندلعت قبيل مغرب اليوم الأحد في نقطة نفق جولد مور.

وطالب مدير أمن عدن اللجنة المكونة من العقيد صالح محمد القملي مدير البحث والعقيد نبيل محسن نائب مدير البحث لشؤون التحقيقات والعقيد احمد علي الجنيدي نائب مدير البحث لشؤون التحريات ومساعد اول احمد جوهر برفع نتائج التحقيق اليه بصورة عاجلة داعيا اللجنة الى إجراء تحقيق دقيق وشفاف وعاجل لإتخاذ الإجراءات وفقا للقانون .

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