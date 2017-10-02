قيادي بالحراك الجنوبي يصف حشود أبين بحثالات علي محسن الأحمر
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شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 02 أكتوبر 2017 02:37 صباحاً
وصف القيادي في الحراك الجنوبي علي محمد السعدي احتفالات الذكرى الـ 55 لثورة 26 سبتمبر الحشود الحاضرة بأبين زنجبار أثناء وجود رئيس الوزراء لحكومة الشرعية أحمد عبيد بن دغر خلال الفعالية بأن تلك الحشود حثالات علي محسن الأحمر ولن تهزم الإرادة الشعبية الجنوبية التي قدمت الشهداء والجرحى والأسرى منذ انطلاق ثورتهم المباركة التحررية.
وقال "السعدي" على صفحته بالفيس بوك :" هل يظن حثالات علي محسن الأحمر أنهم قادرون على أن يهزمون الإرادة الثورية الجنوبية .
نقول لهم انكم واهمون فعودوا الى رشدكم فتبا لكم ولفتات يعطى لكم على أنقاض وطنكم وسقوط الحرية والكرامة
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