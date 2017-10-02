مدير الهلال الأحمر الإماراتي يلتقي وفد مكتب المبعوث الأممي لليمن
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شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 02 أكتوبر 2017 02:34 صباحاً
استقبل مدير الهلال الأحمر الإماراتي المهندس محمد الكتبي صباح اليوم بمكتبه بعدن وفد مكتب المبعوث الأممي لليمن حواء الطيب ومحمد خاطر.
واطلع الوفد على دور الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن عامة والمحافظات المحررة خاصة..
واستعرض اللقاء أبرز الأعمال التي قام بها الهلال الأحمر خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية.
كما ناقش اللقاء الأوضاع الإنسانية في اليمن بشكل عام والمناطق المحررة بشكل خاص وسبل التعاون بين مكتب المبعوث وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي للتخفيف من معاناة الشعب.
مثل وفد مكتب المبعوث الأممي لليمن حواء الطيب كبيرة مستشاري الارتباط السياسي، سودانية الأصل، و محمد خاطر مستشار سياسي.
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