بحاح يخرج عن صمته: جيش الشرعية (425 الف عسكري) افسدوا خلال اشهر مقابل فساد 33 سنة

قال دولة الأستاذ خالد محفوظ بحاح نائب الرئيس رئيس الوزراء السابق أن جيش الشرعية افسد خلال اشهر بمقابل فساد 23 عام من قبل المخلوع علي عبدالله صالح ونظامه.

وغرد الأستاذ بحاح على حسابة بتويتر ومع صورة لقوام جيش الشرعية قائلا: ” قوائم جيش الشرعية، “أربعمائة وخمسة وعشرون ألف عسكري”!، فسدتم في غضون أشهر مقابل فساد ٣٣ عام من سلطة سلفكم ” .

وكان بحاح قد غرد في تغريدة رقم 2 قائلا: 2-التصريحات الرسمية النزقه بدعوة دمج قوات غير مرغوبة، ربما تسرع بالإعلان عن “المجلس العسكري الجنوبي”، وهروب ماتبقى من شرعية مهترئة.

وسبق تلك التغريدة رقم 1 بقوله : 1-إعفاء أربعة محافظين (عدن، شبوة، حضرموت، سقطرى …) بصورة هوجاء، نتج عنه “المجلس الانتقالي الجنوبي”، وعدم عودة خيط الشرعية الى عدن

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