قاطعوا كتاب سوق النخاسة والدفع المسبق

بحاح يخرج عن صمته: جيش الشرعية (425 الف عسكري) افسدوا خلال اشهر مقابل فساد 33 سنة قال دولة الأستاذ خالد محفوظ بحاح نائب الرئيس رئيس الوزراء السابق أن جيش الشرعية افسد خلال اشهر بمقابل فساد 23 عام من قبل المخلوع علي عبدالله صالح ونظامه. وغرد الأستاذ بحاح على حسابة بتويتر ومع صورة لقوام جيش الشرعية قائلا: ” قوائم جيش الشرعية، “أربعمائة وخمسة

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‘‘بن دغر‘‘ حصان طروادة للإخوان المسلمين في الجنوب وصف مراسل وكاتب صحفي " أحمد عبيد بن دغر" بأنه بات اليوم حصان طروادة الإخوان المسلمين الجديد في الجنوب . وقال الكاتب " عبدالخالق الحود" في منشور رصده موقع "شبوه برس" على حائطه الخاص أن جناح الإخوان في الشرعية يسعى الى تفجير الوضع في الجنوب باي طريقة بعد أن عجز عن تحقيق ذلك

نحن لأبين فداء كان يعتقد الاخوانيين ، بأن تنفيذ مخططاتهم التامرية ضد الجنوب ، ستلقى ترحيبا شعبيا من قبل ابناء الشعب عامة ، وأبين خاصة ، بعد أن سيطرة الجماعة على قرارات الرئيس هادي ، وأوجدت قيادات إخوانية تتبع الجنرال العجوز محسن ، بتكييف وتجيير قراراتها بحسب اهواء الجماعة صحيح