الأحد 01 أكتوبر 2017 11:11 مساءً
قاطعوا كتاب سوق النخاسة والدفع المسبق
وضاح بن عطية
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قاطعوا صفحات من ترون انهم يكتبون مقابل المال ويبيعون أنفسهم في سوق النخاسة لمن يدفع أكثر ؛ فكل تعليق لكم في صفحاتهم يزيد من راتبهم وكل إساءة منكم أو شتم في تعليق أو منشور تزيدون لهم الرصيد وانتم لا تعلمون .
اميتوا منشورات الفتنة والتحريض بدفنها ولا تنسخون منشورات أصحاب الدفع المسبق واللاهثون وراء مصالحهم الشخصية .
كونوا مع المشروع الجنوبي الوطني أيا كان حامله واتركوا أصحاب المشاريع الناقصة للتاريخ ولا تخونونهم ولا تشتمونهم فالشعب الجنوبي يعرف مصيره والسنوات الماضية أثبتت أن الإعلام الموجه لا يصنع تغيير ولا يعرقل عربة الاستقلال .
#وضاح_بن_عطية
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