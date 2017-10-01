‘‘بن دغر‘‘ حصان طروادة للإخوان المسلمين في الجنوب

وصف مراسل وكاتب صحفي " أحمد عبيد بن دغر" بأنه بات اليوم حصان طروادة الإخوان المسلمين الجديد في الجنوب .

وقال الكاتب " عبدالخالق الحود" في منشور رصده موقع "شبوه برس" على حائطه الخاص أن جناح الإخوان في الشرعية يسعى الى تفجير الوضع في الجنوب باي طريقة بعد أن عجز عن تحقيق ذلك عسكريا .

وقال ان بن دغر بات اليوم حصان طروادة الإخوان الجديد في الجنوب هذا الرجل لا يستطيع الا أن يعيش في جلباب خادم منزوع القرار والإرادة .

وذكر الكاتب بـ كلمة بن دغر التي قرأها في قاعة " معاشيق " المغلقة عشية " سبتمبرهم " كتبها مدير مكتب هادي وارسلت إليه ليقرأها كما هي .

وأضاف الحود أن الإشكالية أن الإصلاح يعلم جيدا بأنه هُزم في الشارع أمام الحراك يوم أن كانت جميع مقدرات الدولة بيده وهم يريد ون أن يُعيدوا الكرة ولكن هذه المرة في ابين

أتدرون لماذا أبين ؟ لأنها آخر منطقة خسر فيها إخوان الشرعية معركتهم أمام قوات الحزام الأمني في مودية تحديدا واهلها يعرفون ذلك جيدا .

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