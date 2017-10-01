توحيد الخطاب إلاعلامي للانقلابيين وشرعية حزب الإصلاح

لقاء عبدالوهاب الانسي عن الاصلاح مع عبدالملك الحوثي في صعدة

تمهيداً لتشكيل تحالف معهم.. وسائل إعلام إخوان اليمن تلتحم بالحوثيين وصالح لمهاجمة التحالف العربي

التحمت وسائل اعلام اخوان اليمن «حزب الإصلاح » بوسائل إعلام وخطاب مليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية .

وظهرت وسائل اعلام حزب الإصلاح الاخواني بسياسة إعلامية تتوافق أداءً وخطاباً مع وسائل اعلام الانقلابيين «صالح والحوثيين » خاصة في استهداف التحالف العربي ودوره في اليمن .

وقال مراقبون ان توحيد الخطاب بين حزب الاصلاح والحوثيين وصالح، يأتي تمهيداً لإعلان تحالف سياسي وميداني جديد بين الأطراف الثلاثة، بعد ان كان حزب الاصلاح الى وقت قريب يعتبر مسانداً للشرعية ورافضاً للانقلاب.

تمويل

تواصل وسائل اعلام الإصلاح المرئية والالكترونية مهاجمة دول التحالف العربي، التي تدخلت في اليمن لانقاذها من سيطرة ايران عبر الحوثيين وصالح، إلا ان حزب الإصلاح يواصل نخر التحالف العربي باسم شرعية الرئيس هادي لخدمة أهداف لا وطنية ولا تتوافق مع اهداف التحالف العربي .

وكشفت وسائل اعلام سعودية وخليجية خلال الفترة الأخيرة، عن شبكة إعلامية مخصصة لمهاجمة التحالف العربي، تديرها القيادية الاخوانية باليمن « توكل كرمان» ويعمل معها صحفيون يتواجدون في الرياضة عاصمة السعودية وذلك عبر قنوات « سهيل وبلقيس ويمن شباب والفضائية اليمنية » وعشرات المواقع الالكترونية الإخبارية، وكذا شبكة ناشطين اخوانيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وسائل الاعلام العربية، أن الشبكة الإعلامية التي تديرها كرمان، تتلقى دعما ضخماً من قطر، وتوجهها غرفة إعلامية خاصة تابعة لقناة الجزيرة القطرية، وبشكل يتكامل مع وسائل اعلام ايران الفضائية ومواقعها الالكترونية او شبكة المواقع التابعة للحوثيين وصالح.

استهداف

وتعمل وسائل اعلام الإصلاح بالتكامل مع الحوثيين وصالح، وبالتزامن مع توحيد الخطاب الإعلامي «القطري الإيراني »لمهاجمة التحالف العربي، ومحاولة تشوية الدور الذي يقومون به لمواجهة الانقلاب في شمال اليمن وتطبيع الحياة في المحافظات المحررة.

وتقوم وسائل الاعلام تلك، بشن حملات إعلامية ونشر اخبار مزيفة، حول الأوضاع في جنوب اليمن، ومحاولة خلف الفتن والخلافات، إضافة الى عملية تحريض واسعة ضد الأجهزة الأمنية التي استطاعت هزيمة جماعات الإرهاب.

اعلام موحد

ومؤخراً توحدت جهود اعلاميون اخوانيون باليمن، واعلاميون وناشطون يوالون جماعة الحوثيين وصالح المحسوبة على ايران.

واشادت الاخوانية توكل كرمان بكتابات ومنشورات كتبها افراد محسوبون على الحوثيين وموالون لإيران، بالإضافة الى مشاركة تلك المنشورات التي تهاجم التحالف العربي من قبل نشطاء اعلاميين اخوانيين.

تحالف اخواني إيراني

يمهد التحالف الإعلامي للاخوان باليمن مع الحوثيين وصالح الموالين لإيران، الى دخول حزب الإصلاح الاخوان بتحالف ميداني وسياسي مع الحوثيين وصالح، بعد ان باتت قطر تعمل لصالح ايران.

وشكلت خطوات جديدة اتخذتها ثوى سياسية يمنية، عزل حزب الإصلاح عن الائتلاف اليمني للأحزاب السياسية الجديد والمكون من خمسة أحزاب كانت تشكل أحزاب اللقاء المشترك، غير انها استبعدت حزب الإصلاح هذه المرة.

ذلك أدى الى خروج الناطق باسم الإصلاح، لاعلان عن مرحلة سياسية جديدة، قال فيها ان اليمن قادمة على مرحلة تحالفات سياسية كبيرة، ورافضا ائتلاف أحزاب المعارضة اليمنية.

وألمح ناطق الإصلاح، الى نقاشات سرية تجري حاليا لاعلان تحالف بين الإصلاح والحوثيين وصالح، عقب اعلان زعيم الحوثيين «محمد علي الحوثي» ترحيبه بالتحالف مع حزب الإصلاح.

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