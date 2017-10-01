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الأحد 01 أكتوبر 2017 10:42 مساءً

بالخط العريض !

نبيل عبدالله
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 • هل هناك من يسأل عن جرأة بن دغر والقوة خلف تحركه ؟

بن دغر هو البديل عن هادي ويرسل رسائله التطمينية للشماليين وكذلك للدول الراعية وكانت اخر الرسائل ان بن دغر يمكن ان يتحرك ويأثر في ابين أكثر من هادي لهذا فالدول التي ربما تتحفظ على ابعاده بحجة ان له مؤيدين او ان ابين محسوبه عليه ها هو بن دغر يثبت لهم وللشماليين انه يمكن ان يمثل ويقود الوحدويين في ابين مهما كان حجمهم اما الرافضين للوحدة وبن دغر فلن يتم احتسابهم على هادي ولكن على المجلس الانتقالي !

 

• اوصل بن دغر رسالته ونحن اوصلنا رسالتنا حين اقام احتفال لا يخص الجنوبيين ويرمز للوحدة وحين تحدث عن جيش اليمن الواحد .

 

• بحاح سيكون له دور كبير ولكن هذه المرة في الجنوب ولكم ان تتابعوا مواقفه الحالية والمواقف القادمه والتي تهيئ ليس لدوره الجديد بل تهيئ الشماليين للواقع الجديد .

 

• بن دغر توجه لمن يختزلوا ابين في شخص ومن اجل الشخص يذهبوا لمشاريع سياسية لا صله لها بأبين لهذا غبائهم سيضعهم في موقف صعب حين يهاجموا ويرفضوا بن دغر البديل الي هتفوا له اليوم  !

 

• بالخط العريض الجنوبيين سيرفضوا بن دغر وهادي ان كانوا ضد قضيتهم وسيرحبوا بهم ان كانوا مع قضيتهم او ضمن تسوية تحل قضيتهم لهذا نحن اليوم رفضنا الدلائل السياسية للفعالية وربما نرحب غداً ببن دغر ولكن ما عذر من سيقف بوجهه حينها !

 

• بالخط العريض للواهمين بأن هذه الفعالية الفاشلة ستغير شيء في المعادله نقول لهم الجنوب اليوم واقع اكبر من ما تتخيلوا واصبح حل قضية الجنوب امر حتمي ومصلحة لدول التحالف لهذا فحتى ان كان بن دغر بغباء هادي فسينتهي كما انتهى باعتبارهم يمثلون المشكلة لا الحل .

 

• للمناوئين للمجلس الانتقالي الذي يمثل قضية الجنوب ويحمل مشروع استعادته نقول ان كان مقياس وجودكم ومقياس شرعية مشروعكم تكون عبر الاحتكام للشارع والجماهير المتحشده فقد تم جركم لمربع خاسر فانتظروا الحشد القادم وفي نفس الموقع !

 

• سيستمر بن دغر في تحريك المياه الراكده وسيستمر التحرك المعاكس وسينذهل الجميع بالنتائج !

 

/ نبيل عبدالله

 

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