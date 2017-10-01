الاعتداء على المتظاهرين السلميين بابين مؤامرة جديدة تحاك ضد المحافظة

قال الصحافي الجنوبي اديب السيد ان الدماء التي ارقيت اليوم في ابين، والرصاص الذي اطلق ضد المسالمين، وفي وقت بدأت تتعافى ابين من الارهاب هي جزء من مؤامرة جديدة تحاك ضد ابين.

جاء ذلك تعليقا منه على قيام قوات موالية للحكومة بقمع فعالية سلمية احتجاجية على زيارة بن دغر لمحافظة ابين واحتفاءه بعيد الثورة شمال البلاد .

واضاف السيد ان اختيار ابين مكان لفعالية بن دغر، بمناسبة سبتمبر الشمالية يهدف للانقلاب على المكاسب المحققة ضد الجماعات الارهابية وجر المحافظة مرة اخرى للعنف .

ودعا السيد شرفاء ابين واحرارها، لتخليص المحافظة من اللصوص وسيقف شعب الجنوب مع ابناء ابين .

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