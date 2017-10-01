قوات بن دغر تعتدي على مناضلة معاقة وتوقعها من على كرسي متحرك

اكد ناشطون جنوبيون ان حراسة رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر، اعتدوا على الناشطة الجنوبية زهرة صالح صباح اليوم في مدينة زنجبار بمحافظة ابين وأوقعوها أرضا .

واضافوا ان أحد افراد الحراسة اراد اخذ علم الجنوب منها وهي على كرسيها المتحرك، وسحب العلم وهي تمسكه به بقوة مما ادى الى سقطوها من على كرسيها المتحرك، حيث تعاني من اعاقة نتيجة اصابة سابقة اصيبت بها .

يذكر ان مسيرة حاشدة خرجت في زنجبار ترفض تواجد بن دغر، وتعرضت المسيرة لقمع من قبل حراسة بن دغر ومحافظ ابين.

عضو الهيئة الاعلامية للمجلس لانتقالي نزار هيثم كتب منشور على صفحته يروي تفاصيل الاعتداء :

زهرة صالح خرجت مع اخوتها لرفض التأمر على ابين بطريقه سلمية

ومن على كرسيها تمسكت بالعلم الجنوبي ورفعته بوجه كبيرهم فقامت حراسة العفاشي بن دغر وغالبيتهم ان لم يكن جميعهم ممن كان خادمآ لعفاش بالامن المركزي غضبوا لرؤية علم الجنوب كمن مسه الجن وقاموا بسحب العلم بالقوة منها واسقطوها ارضآ بموقف ييشيب له الولدان ويعجز اللسان عن وصف بشاعته ان ترى إمرأة عاجزة تسقط ارضآ ولاتتمكن من الوقوف وليست كأي إمرأة ،بل هي تاريخ نضالي حافل بالسلم والحرب حينما كانوا الاقزام بحضن عفاش.

عذرآ زهرة صالح، عذرآ يااخت الابطال

الانذال لم يسقطوك من على الكرسي المتحرك بل اسقطوا مشاريعهم التأمريه واسقطوا اخلاقهم الدنيئة .

سبتمبر الخزي والعار لبن دغر في ابين مصنع الابطال

كما قال صديقي اديب السيد ان الدماء التي ارقيت اليوم في ابين ، والرصاص التي اطلقت ضد المسالمين من حراسة بن دغر ، وفي وقت بدأت تتعافى ابين من الارهاب لهي جزء من مؤامرة جديدة تحاك ضد ابين ممن يرعى ويحتضن الارهاب الاخوانجي .

لشرفاء ابين واحرارها ، امضوا لتخليص محافظتكم من اللصوص والقتلة والارهاب الرسمي وكل شعب الجنوب معكم والى جانبكم والله المستعان … .

*- شبوه برس - يافع برس

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