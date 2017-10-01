قوات الأمن بقيادة العوبان المارمي تعتقل عدد من الاعلاميين ونشطاء الحراك الجنوبي بأبين
قامت قوات تابعه للحزام الأمني بزنحبار بقيادة محمد العوبان بحملة اعتقالات واسعة شملت نشطاء وثوار وقيادات في الثوزه الجنوبيه و الحراك الجنوبي وصحفيين ونشطاء اعلامين على خلفية رفضهم إقامة مهرجان دعت له السلطة المحلية بمحافظة أبين وبحضور رئيس حكومة الاحتلال الدكتور أحمد عبيد بن دغر والى جانبه محافظ أبينابوبكر حسين بعد جلب المئات من معسكرات عدن ولحج في باصات نقل للاحتفال لتزوير ارادة ابناء ابين واظهار المحتفلين انهم ابناء ابين وخرجت مسيرات رافضة ومنددة بهذا التزييف الفج وسادة حاله من التوتر وقام مرافقي المحافظ ابوبكر حسين بأطلاق النار على المحتجين وقاموا جنود يتبعون العوبان بتمزيق اعلام الجنوب .
واسماء المعتقلين :
-1عبدالله عوض الحربي
2- دوعن منصور دوعن
3- ايهاب حيدرة محمد
4- علي بن علي سفيان
5- محمد عوض الرواعي
6- سعيد محمد عمورة
7- عبدالرقيب السنيدي.