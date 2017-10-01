قوات بن دغر تعتدي على مناضلة معاقة وتوقعها من على كرسي متحرك اكد ناشطون جنوبيون ان حراسة رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر، اعتدوا على الناشطة الجنوبية زهرة صالح صباح اليوم في مدينة زنجبار بمحافظة ابين وأوقعوها أرضا . واضافوا ان أحد افراد الحراسة اراد اخذ علم الجنوب منها وهي على كرسيها المتحرك، وسحب العلم وهي تمسكه به بقوة مما ادى الى

قوات الأمن بقيادة العوبان المارمي تعتقل عدد من الاعلاميين ونشطاء الحراك الجنوبي بأبين قامت قوات تابعه للحزام الأمني بزنحبار بقيادة محمد العوبان بحملة اعتقالات واسعة شملت نشطاء وثوار وقيادات في الثوزه الجنوبيه و الحراك الجنوبي وصحفيين ونشطاء اعلامين على خلفية رفضهم إقامة مهرجان دعت له السلطة المحلية بمحافظة أبين وبحضور رئيس حكومة الاحتلال الدكتور

‘‘المعروفي‘‘ شهيد جديد يلتحق بقافلة شهداء جبهة عسيلان بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى : يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العلي العظيم ببالغ الاسى بلغنا نبأ استشهاد البطل عبدالرحمن عبدالله جوهر المعروفي

ن دغر : يؤكد أن حكومته متساهلة مع استلام ‘‘مليشيات صنعاء‘‘ لإيرادات نفط المحافظات الجنوبية أكد رئيس حكومة ما يسمى "بالشرعية اليمنية" أحمد عبيد بن دغر أن إيرادات الشركات النفطية بالمحافظات الجنوبية المحررة تذهب الى الانقلابيين الحوثيين وصالح في صنعاء. وكشف بن دغر في لقاءه بسلطات شبوة بمدينة عدن ، أن كافة الشركات المنتجة للنفط في المناطق الجنوبية المحررة