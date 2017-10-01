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اخبار المحافظات

‘‘المعروفي‘‘ شهيد جديد يلتحق بقافلة شهداء جبهة عسيلان

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شبوه برس - خاص - عسيلان شبوه
الأحد 01 أكتوبر 2017 05:22 مساءً

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى : يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

صدق الله العلي العظيم

 

ببالغ الاسى بلغنا نبأ استشهاد البطل عبدالرحمن عبدالله جوهر المعروفي في مواقع الشرف والعزة والكرامة وهو يقاتل من اجل الدين والارض والعرض حيث استشهد صباح يومنا هذا بنيران قوى الشر والاجرام والارهاب المليشيات الحوثعفاشية وقد التحق بركب الشهداء الذين سبقوه بالشهادة ..

 

وبهذا المصاب نبعث بتعازينا القلبية للاخ العزيز ابو مسفر خاصة واسرة الشهيد والمعاريف عامة سائلين المولى ان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان

وان يتقبل الشهيد ويسكن روحة الطاهرة الفردوس الاعلى

إنا لله وإنا إليه راجعون

#سالم #الحارثي

 

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