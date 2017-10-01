ن دغر : يؤكد أن حكومته متساهلة مع استلام ‘‘مليشيات صنعاء‘‘ لإيرادات نفط المحافظات الجنوبية

أكد رئيس حكومة ما يسمى "بالشرعية اليمنية" أحمد عبيد بن دغر أن إيرادات الشركات النفطية بالمحافظات الجنوبية المحررة تذهب الى الانقلابيين الحوثيين وصالح في صنعاء.

وكشف بن دغر في لقاءه بسلطات شبوة بمدينة عدن ، أن كافة الشركات المنتجة للنفط في المناطق الجنوبية المحررة تتعامل مع الانقلابيين في صنعاء، وهو ما يؤكد فشل حكومة بن دغر في استعادة إيرادات الدولة، إن لم يكن تساهلاً من الحكومة وسماحها بحصول الانقلابيين على مئات المليارات .

وقال سياسيون وناشطون، أن تصريح بن دغر الذي اطلقه اليوم حول إيرادات النفط، وعقب تصريحاته امس الأول بالعمل على إعادة قوات شمالية الى محافظات الجنوب، يؤكد ان حكومة بن دغر متساهلة مع حصول الانقلابيين على إيرادات نفط المحافظات الجنوبية.

واحدثت تصريحات بن دغر بإعادة قوات شمالية إلى مدن الجنوب غضب جنوبي واسع ، غضب جنوبي ، حيث طالبت المقاومة الجنوبية في بيان لها، برحيل بن دغر وامهلته حتى 14 أكتوبر لمغادرة عدن.

وتأتي تلك الفضائح المتسارعة لحكومة بن دغر بالتزامن مع فضيحة تكريم بن دغر للمنتخب اليمني التابع للانقلابيين، والذي انتقل الى صنعاء وسط استقبال حار من انصار الحوثيين وصالح وطالبوا بمقابلة صالح وهتف أعضاء المنتخب " نريد الزعيم " .

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