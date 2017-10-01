من مبحث قصير حول حلف قبائل حضرموت التاريخي

( هناك نقوش عدة تتحدث عن قبائل كندة و مذحج و قحطان و دولتها مجتمعة ، من هذه النقوش تم تحديد المقصود بقبيلتي كندة ومذحج ، و لكنها لم تتطرق الى علاقتها بحضرموت ، كما أنها تعاني من فوضي شاملة بالنسبة لمعرفة حقيقة قبيلة قحطان ، مما اربك بشكل واضح تفسير تلك النقوش ، و لن يستقيم فهم تلك النقوش الا باعتبار قبيلة قحطان الحضرمية التي تمثل قبيلة حضرموت في ذلك العهد ولازالت حاضرة الى اليوم ، و باعتبارحضرموت بحضارتها و بنشاطها التجاري برا و بحرا و شرقا و غربا و اشتهر في الآفاق ، هي مركز هذه القبائل الثلاث و مصدر قوة دولة (قحطان و كندة و مذحج) في ذلك العهد ، و ليس قبيلة قحطان التي تقطن اليوم وادي الدواسرفي الطرف الجنوبي من منطقة نجد كما يذهب البعض و اشتهر و ساد حتى عند اهل التاريخ من الحضارمة ....)

*- سالم فرج مفلح : باحث ومؤرخ

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