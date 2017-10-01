اختتام المخيم الطبي المجاني برباط العلم الشريف بحوطة عتق

اختتم مركز الرباط العلمي الشريف بحوطة عتق المخيم الطبي المجاني والذي أقيم خلال الفترة من 3 محرم حتى 8 محرم 1439هجرية الموافق 23 سبتمبر حتى 28 سبتمبر 2017م صدقة إلى روح الفقيه عبدالرحمن سالم محمد سالم باجمال الذي توفي وكل أسرته في حادث مروري مروع .

وقد شهد المخيم إقبالاً شديداً من المواطنين حيث بلغ عدد المنتفعين من خدمات المركز المجانية حسب الاحصائيات التالية :

▪ عيادة النساء والولادة : (286) حالة .

▪ عيادة الأنف . أذن . حنجرة : أكثر من (88) حالة .

▪ عيادة الأطفال : أكثر من (57) حالة .

▪ عيادة الطب العام : أكثر من (50) حالة .

▪ المنتفعين من فحوصات المختبر : (425) حالة .

▪ المنتفعين من جهاز التلفزيون فوق الموجات الصوتية : (271) حالة .

والعديد من المنتفعين من خدمات الطوارئ والتضميد والمجارحة وضرب الحقن والختان وجهاز تخطيط السمع وصرف الأدوية المجانية المتوفرة .

وفي الوقت الذي نعلن فيه للجميع نجاح المخيم الطبي المجاني بتوفيق الله ومعونته نتقدم بالشكر الجزيل للكادر الطبي من الأطباء والطبيبات والعاملين في المركز جميعاً الذي كان لهم دورا كبيرا في إقامة هذا العمل وإنجاحه كما نتقدم بالشكر الجزيل لمدير عام مكتب الصحة العامة والسكان م/ شبوة الدكتور ناصر المرزقي ومدير إدارة مكتب الصحة والسكان بالمديرية الدكتور حسين بساره وأمين عام المجلس المحلي م/ عتق الأستاذ عادل الخليفي . ومؤسسة شبوة للتنمية ممثلة بمديرها التنفيذي الدكتور ناصر مذيب مسلم وكل الأطباء الذين تواصلوا معنا عبر الهاتف وأبدوا رغبتهم بالمشاركة والمساهمة معنا .

والشكر كذلك موصول لكل من ساهم معنا في إنجاح هذا العمل الخيري .

فجزى الله الجميع خير الجزاء وغفر الله لفقيدنا عبدالرحمن سالم باجمال وزوجته وأولاده وبنت أخيه وشملهم برحمته الواسعة .

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