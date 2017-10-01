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جماهير أبين تفشل مهرجان بن دغر وسقوط الشاعر العوذلي جريحا

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شبوه برس - خاص - زنجبار أبين
الأحد 01 أكتوبر 2017 10:36 صباحاً
*الصورة لجنود من قوات الحماية الرئاسية اخرجهم بن دغر الى الملعب للاحتفال بذكرى سبتمبر .

 

افشلت الجماهير الجنوبية صباح اليوم مهرجان كانت السلطات المحلية تريد اقامته في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين للاحتفال بذكرى ثورة سبتمبر .

وبحسب شهود عيان ان السلطات المحلية لجأت الى حشد عدد من الجنود الموالين لها الى ملعب أبين واقامة الفعالية فيه، بعد عجزهم الوصول الى زنجبار .

شهود العيان قالوا ان حراسة محافظ ابين اطلقت النار على مسيرة احتجاجية نظمتها قوى الحراك الجنوبي في المحافظة ضد تواجد بن دغر فيها، وهو ما تسبب في اصابة الشاعر ” ابو نسر العوذلي ” حيث تم نقله الى احد المستشفيات لتلقي العلاج .

 

وافاد شهود العيان ان الجماهير الجنوبية انزلت علام الوحدة التي تم رفعها مساء امس في عدد من المرافق الحكومية والشوارع، ورفعت بديلاً عنها اعلام الجنوب .

يذكر ان المئات من ابناء ابين ينضمون الان مسيرة حشدة وسط شوارع زنجبار ترفض رفض قاطع تواجد بن دغر فيها، واقامة احتفالات ترفع فيها علام اليمن .

*- شبوه برس – يافع نيوز

 

 

 

 

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