جماهير أبين تفشل مهرجان بن دغر وسقوط الشاعر العوذلي جريحا
افشلت الجماهير الجنوبية صباح اليوم مهرجان كانت السلطات المحلية تريد اقامته في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين للاحتفال بذكرى ثورة سبتمبر .
وبحسب شهود عيان ان السلطات المحلية لجأت الى حشد عدد من الجنود الموالين لها الى ملعب أبين واقامة الفعالية فيه، بعد عجزهم الوصول الى زنجبار .
شهود العيان قالوا ان حراسة محافظ ابين اطلقت النار على مسيرة احتجاجية نظمتها قوى الحراك الجنوبي في المحافظة ضد تواجد بن دغر فيها، وهو ما تسبب في اصابة الشاعر ” ابو نسر العوذلي ” حيث تم نقله الى احد المستشفيات لتلقي العلاج .
وافاد شهود العيان ان الجماهير الجنوبية انزلت علام الوحدة التي تم رفعها مساء امس في عدد من المرافق الحكومية والشوارع، ورفعت بديلاً عنها اعلام الجنوب .
يذكر ان المئات من ابناء ابين ينضمون الان مسيرة حشدة وسط شوارع زنجبار ترفض رفض قاطع تواجد بن دغر فيها، واقامة احتفالات ترفع فيها علام اليمن .
*- شبوه برس – يافع نيوز